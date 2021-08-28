Хорнер: Максу удалось сберечь комплект промежуточных шин

После квалификации Гран При Бельгии в распоряжении Макса Ферстаппена осталось на один комплект свежих промежуточных шин больше, чем у Льюиса Хэмилтона, с которым голландец ведет борьбу за чемпионский титул. Об этом съемочной группе телеканала Sky Germany рассказал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

Хэмилтон за все три сегмента квалификации выезжал на трассу семь раз: дважды – на шинах для сильного дождя (включая попытку, прерванную аварией Ландо Норриса), один раз – на прикатанных промежуточных покрышках и четыре раза – на свежих промежуточных. Ферстаппен выезжал пять раз: дважды на резине для сильного дождя и трижды – на свежих промежуточных.

На воскресенье в окрестностях трассы обещают облачную погоду с кратковременными дождями. В этой ситуации лишний комплект промежуточных шин может помочь лидеру Red Bull максимизировать шансы на победу в гонке.