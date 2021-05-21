Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Зак Браун спровоцировал заочную перепалку в паддоке Гран При Монако. Недавно генеральный директор команды McLaren затронул тему борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном – и предсказал, что в этом сезоне британец и голландец рано или поздно столкнутся друг с другом в первом повороте.

Комментируя это заявление Брауна, семикратный чемпион мира назвал маневры своего соперника весьма агрессивными – и предположил, что пилот Red Bull предпринимает их с целью показать себя как упорного и не готового отступать гонщика.

Вскоре после этого журналисты обратились за комментариями и к представителям австрийского коллектива.

«Зак, небось, молится, чтобы такое столкновение случилось, – заявил руководитель коллектива Кристиан Хорнер. – Ведь его пилоты могли бы извлечь выгоду из такого развития событий. Конечно, с каждой гонкой обстановка становится все более напряженной, а уровень прессинга неизбежно возрастает. Однако пока борьба Льюиса и Макса была образцовой – в том числе в плане отсутствия столкновений.

Макс от соперников не зависит и на каждом этапе ведет свою гонку. Что касается заявлений Льюиса, то он любит все эти игры. Если есть желание ими заниматься – ради бога. Но раз уж такое происходит – это значит, что Макс явно задел Льюиса за живое. Думаю, что в целом это здорово – и это только на пользу чемпионату, на пользу спорту».

Ферстаппен, в свою очередь, подтвердил, что цели его маневров – исключительно спортивные: «Мне особо нечего доказывать. А что касается контактов, мы оба стремимся их избежать. И пока нам это удается, хотя борьба идет весьма жесткая. Надеюсь, все так и продолжится – мы по-прежнему будем сражаться и по-прежнему обойдемся без столкновений».