Хорнер купил билет на экскурсию по базе Mercedes

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Глава Red Bull Кристиан Хорнер принял участие в благотворительном аукционе, проходившем во время церемонии награждения Autosport Awards. Благодаря своей высокой ставке Кристиану удалось заполучить экскурсию на базу Mercedes: по информации RacingNews365, этот лот обошелся Хорнеру в примерно 5,5 тыс. долларов США.

Доходы от аукциона пойдут в фонд Grand Prix Trust, который более трех десятилетий оказывает помощь персоналу команд и автодромов Ф1.

В интервью RacingNews365 Хорнер пошутил, что хочет взять с собой «около 20» человек. «Это были бы конструктор Эдриан Ньюи, технический директор Пьер Ваше и, наверное, Пол Филд – наш глава по производству. Будет интересно посмотреть, как Mercedes тратит свои деньги и укладывается в лимит расходов».

Кристиан и до этого бывал в гостях у соперника: в 2008 году он посещал базу McLaren вместе с Ньюи – их пригласил Дэвид Култхард, который ранее выступал за команду из Уокинга, а на тот момент уже был пилотом Red Bull.