Хорнер: «Козление»? Погодите, в Бахрейне будет еще хуже

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На первых тестах Формулы 1 2022 года в Барселоне выявилась, возможно, главная проблема машин этого сезона: «козление» на прямых. Болиды совершают равномерные вертикальные колебания на прямых – этот эффект в свое время получил такое название по типу движения прыжками у горных козлов. К слову, именно из-за склонности к такому «козлению» (но по иным причинам, чем в Ф1) советские внедорожники Ульяновского автозавода в народе ласково называли прозвищем «Козлик».

Колебания у машин Ф1 возникают из-за граунд-эффекта. С ростом скорости возрастает прижимная сила, которая придавливает болид к асфальту. Однако в какой-то момент каналы Вентури под днищем, в которых возникает пониженное давление воздуха, из-за опускания машины закупориваются вовсе, граунд-эффект пропадает и до того сжатая подвеска автомобиля резко поднимает его над трассой, где прижимная сила возникает вновь, и машина снова начинает приседать.

Трасса в Барселоне не является рекордной для Формулы 1 по максимальной скорости, так что глава Red Bull Кристиан Хорнер предупредил, что на других автодромах «козления» будет еще больше.

«Мы собрали много данных, проехали много кругов, чтобы понять, как работает граунд-эффект, – сказал Хорнер в разговоре с изданием RacingNews365.com. – С нами Эдриан Ньюи, который пришел в Формулу 1 еще в 80-е, до запрета граунд-эффекта, так что у него уникальный опыт. И с тех пор еще остались тогдашние приемы, которые мы можем использовать сейчас.

Главная сложность сейчас с «козлением» машин на прямой. Всем командам предстоит разобраться с этим явлением до Гран При Азербайджана или гонок на скоростных трассах. Думаю, уже в Бахрейне ситуация ухудшится по сравнению с Барселоной, также проблемы ждут нас на Гран При Саудовской Аравии.

Еще одной проблемой, с которой, как мне кажется, столкнулись все команды, является вес машин. Минимальный вес ограничен правилами, но у всех есть проблема с перевесом.

Хорошей новостью является то, что преследовать болид соперника стало действительно проще, что подтверждает наш Макс Ферстаппен. Надеюсь, благодаря этому нас ждет больше обгонов».



