Хорнер: Контракт Макса не привязан к моторам

Объявление компании Honda об отказе от поставок моторов командам Ф1 по окончании 2021 года может создать проблемы для коллектива Red Bull сразу по нескольким направлениям. В частности, многие наблюдатели утверждают, что прекращение сотрудничества с японской компанией может привести к уходу из команды Макса Ферстаппена. По словам экспертов, в последнем контракте голландца (он должен действовать до конца 2023 года) есть пункт, который позволяет пилоту уйти в отсутствие у команды конкурентоспособного поставщика моторов.

«Ранее подписанный контракт сейчас уже не особо актуален. Там действительно есть пункт, который оставляет Максу возможность разорвать контракт – если мотористом его команды будет не Honda», – заявил, к примеру, Youtube-блогер Марк Пристли, ранее работавший в одной из команд Ф1.

Эту информацию опроверг руководитель Red Bull Кристиан Хорнер: «Условия контракта не разглашаются, но определенно там нет никаких пунктов, связанных с моторами, – заявил менеджер в интервью австрийскому каналу Servus TV. – В целом же сейчас Макс настроен на борьбу, он хорошо чувствует себя в команде – и уверен в том, что Honda отлично отработает оставшиеся полтора сезона.

Он в курсе, что Honda уже в 2021 году обеспечит нас силовой установкой, которая готовилась только к 2022-му – то есть мы сделаем шаг вперед. Макс воодушевлен этим, а 2022 год – это для него еще очень далеко».

Однако никто из наблюдателей и не сомневается, что в 2021 году Ферстаппен продолжит выступать за Red Bull – под вопросом его будущее в 2022 году и позже. Голландца постоянно называют потенциальным претендентом на чемпионский титул – однако скорость болидов Red Bull пока не дает возможности бороться с Mercedes. Между тем, Ферстаппен проводит в составе «Быков» уже четвертый полный сезон.

Хорнер в настоящий момент находится в Австрии – по утверждениям ряда источников, руководитель Red Bull и консультант гоночных проектов Хельмут Марко должны в ближайшие дни обсудить с владельцем концерна Дитрихом Матешицем вариант перевода под свой контроль программы Honda по созданию силовых установок.

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Руководитель Red Bull объявил, что определиться с поставщиком моторов на 2022 год команде важно до конца текущего года. А также сделал комплимент Renault – от моторов которой отказался несколько лет назад, но которая пока выглядит единственным реальным вариантом: «С момента нашего разрыва в Renault многое поменялось. Там новый совет директоров и подули свежие ветра. Они развиваются и движутся вперед».

А среди экспертов есть и те, кто видит ситуацию по-своему. К примеру, голландский тележурналист Петер ван Эгмонд считает, что «Быки» не против перейти на моторы Mercedes: «Они не исключают такой возможности. Сейчас ее блокирует позиция Тото Вольфа, который против подобной сделки – но не исключен вариант, что Тото скоро покинет Mercedes».