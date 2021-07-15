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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться

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Босс Red Bull не верит в печальные слова Льюиса

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться

После трех побед подряд Макс Ферстаппен на 32 очка оторвался от Льюиса Хэмилтона в чемпионате Формулы 1. Это вынудило семикратного чемпиона мира сказать, что шансов на титул у него почти не осталось. 

Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер уверен, что так Хэмилтон просто ведет психологические игры.

«Еще слишком рано чтобы говорить, что что-то решено, – сказал Хорнер в эфире ВВС Radio 4. – Льюис любит прибедняться, перебрасывать внимание с себя на других людей. Это часть любого спорта.

Этапов впереди еще много. Только в Британии можно набрать 29 очков, так что отрыв в 32 очка может быстро испариться. Льюис будет сражаться изо всех сил. А Сильверстоун давно стал местом силы для него и его команды. 

Семь побед это мощный рекорд. Чтобы победить их в Сильверстоуне, нам надо будет выдать свой максимум. Но если мы сможем, то нам уже ничего не страшно».

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