Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться

После трех побед подряд Макс Ферстаппен на 32 очка оторвался от Льюиса Хэмилтона в чемпионате Формулы 1. Это вынудило семикратного чемпиона мира сказать, что шансов на титул у него почти не осталось.

Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер уверен, что так Хэмилтон просто ведет психологические игры.

«Еще слишком рано чтобы говорить, что что-то решено, – сказал Хорнер в эфире ВВС Radio 4. – Льюис любит прибедняться, перебрасывать внимание с себя на других людей. Это часть любого спорта.

Этапов впереди еще много. Только в Британии можно набрать 29 очков, так что отрыв в 32 очка может быстро испариться. Льюис будет сражаться изо всех сил. А Сильверстоун давно стал местом силы для него и его команды.

Семь побед это мощный рекорд. Чтобы победить их в Сильверстоуне, нам надо будет выдать свой максимум. Но если мы сможем, то нам уже ничего не страшно».