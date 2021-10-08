Хорнер: Хэмилтон был вынужден менять мотор

Льюис Хэмилтон потеряет десять позиций на старте Гран При Турции из-за штрафа. Британцу на машину установили уже четвертый двигатель внутреннего сгорания в этом сезоне, что карается потерей стартовых мест по регламенту.

На прошлом этапе в Сочи в аналогичной ситуации был соперник Хэмилтона по титульной гонке Макс Ферстаппен. Только голландец получил больший штраф, так как менял всю силовую установку.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер считает, что штраф Хэмилтона показывает невозможность провести весь сезон с тремя силовыми установками.

«Насколько я понял, это было вынужденное решение, а не свободный выбор, – сказал Хорнер Sky F1. – Мы видели, что с их моторами есть проблемы и у других команд. Это не влияет на нас и наши действия, но показывает, как тяжело провести сезон с тремя моторами. Пока это никому не удалось, надеюсь, четырех нам хватит.

Можно провести все возможные симуляции, но потом случится что-то неожиданное. Тут не бывает такой стабильности, как в симуляциях».

Хорнер не уверен, что Хэмилтону хватит одного штрафа до конца сезона:

«Мы взяли и дополнительные детали – батарею, MGU-K, MGU-H. А Льюис взял только ДВС. Конечно, из-за этого у него штраф меньше, но остальные компоненты его силовой установки будут под большой нагрузкой до конца сезона».