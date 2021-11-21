Хорнер избежал штрафа за оскорбление маршалов

Судьи Гран При Катара вынесли решение в отношении главы команды Red Bull Кристиана Хорнера. Ему выписано официальное предупреждение, однако никакого денежного штрафа назначено не было.

Сам Хорнер рассказал, что причиной его последнего вызова к судьям стали его собственные слова с отношении маршалов на трассе. Тогда его недовольство вызвала нерасторопность действий сотрудников, когда был объявлен режим желтых флагов в финале квалификации.

Напомним, что Макс Ферстаппен не заметил двойных желтых флагов и не прервал быстрый круг, за что потерял пять позиций на старте.

«Я в прошлом интервью наговорил вам всякого, но хочу подчеркнуть, что маршалы проделали отличную работу, – сказал Хорнер в Эфире телеканала Sky F1. – Я был расстроен, но мое недовольство было направлено не на маршалов, а просто на неудачное стечение обстоятельств. И я хочу извиниться, если кого-то обидел».