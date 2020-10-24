Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

Пилоты команды AlphaTauri Даниил Квят и Пьер Гасли в прошлом уже выступали за старшую команду Red Bull и по разным причинам были уволены с этой позиции. Та же участь угрожает Алексу Элбону, который по скорости очевидно уступает лидеру «Быков» Максу Ферстаппену.

В Португалии глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что у Элбона еще есть шанс сохранить место в команде и исключил его замену на Гасли или Квята.

«Мы бы хотели, чтобы Алекс сохранил свое место в команде и нам не пришлось искать кого-то ему на замену, – сказал Хорнер. – Все в команде хотели бы, чтобы так и вышло. Полагаю, в Муджелло он уже показал, что находится на правильном пути. Но у него также были и трудные уик-энды. Так что для него важно здесь и, особенно, в Имоле показать хороший результат.

Именно на это мы сейчас рассчитываем. Как я уже говорил, в команде его любят. Но также нам нужно, чтобы разрыв в скорости между пилотами сократился, иначе нам не удастся приблизиться к Mercedes.

Что касается AlphaTauri, то мне кажется, там оба пилота находятся на своем месте. Мы сделали ставку на Алекса. И даже если нам придется пересмотреть свое решение, то мы станем искать гонщика со стороны, так как среди пилотов программы Red Bull никого подходящего нет. А так, есть несколько хороших гонщиков, которые в следующем сезоне рискуют остаться без работы».

Дополнительная информация: Адам Купер