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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

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Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull
Автор:
, Редактор

По словам руководителя «Быков», если команда решит заменить Алекса Элбона, то будет искать гонщика со стороны

Пилоты команды AlphaTauri Даниил Квят и Пьер Гасли в прошлом уже выступали за старшую команду Red Bull и по разным причинам были уволены с этой позиции. Та же участь угрожает Алексу Элбону, который по скорости очевидно уступает лидеру «Быков» Максу Ферстаппену.

В Португалии глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что у Элбона еще есть шанс сохранить место в команде и исключил его замену на Гасли или Квята.

«Мы бы хотели, чтобы Алекс сохранил свое место в команде и нам не пришлось искать кого-то ему на замену, – сказал Хорнер. – Все в команде хотели бы, чтобы так и вышло. Полагаю, в Муджелло он уже показал, что находится на правильном пути. Но у него также были и трудные уик-энды. Так что для него важно здесь и, особенно, в Имоле показать хороший результат.

Именно на это мы сейчас рассчитываем. Как я уже говорил, в команде его любят. Но также нам нужно, чтобы разрыв в скорости между пилотами сократился, иначе нам не удастся приблизиться к Mercedes.

Что касается AlphaTauri, то мне кажется, там оба пилота находятся на своем месте. Мы сделали ставку на Алекса. И даже если нам придется пересмотреть свое решение, то мы станем искать гонщика со стороны, так как среди пилотов программы Red Bull никого подходящего нет. А так, есть несколько хороших гонщиков, которые в следующем сезоне рискуют остаться без работы».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Red Bull Racing
Автор Сергей Иванов

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