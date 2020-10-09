В последний раз Red Bull и AlphaTauri использовали разные моторы в 2018-м – тогда «младшая» команда уже начала работу с Honda, а «старшая» проводила финальный сезон с Renault.

Однако нынешняя бизнес-модель, предусматривающая совместное использование технологий, делает невозможным повторение подобной практики.

«Думаю, схема почти наверняка будет «две на одного», – объяснил журналистам на «Нюрбургринге» Кристиан Хорнер. – Из-за синергии и интеграции просто немыслимо было бы думать, что две команды смогут оперировать различными силовыми установками.

Это привело бы к многочисленным проблемам с интеллектуальной собственностью. Так что такой вариант можно назвать максимально далеким от идеала».

С ним согласился и глава AlphaTauri Франц Тост: «Мы не собираемся использовать не такие моторы, как Red Bull, – объяснил он. – Я бы не хотел, чтобы AlphaTauri вновь занималась разработкой собственных коробок передач и всей задней подвески. Сейчас у нас очень тесная кооперация с Red Bull Technology, и мы нацелены продолжать ее. Это значит – использовать одинаковые моторы».

Хорнер добавил, что окончательное решение о выборе нового поставщика будет принято до конца этого года. Ранее Mercedes и Ferrari фактически отказали Red Bull в поставке своих моторов, тогда как в Renault высказались за возобновление партнерства, которое в 2010-13 годах принесло команде и Себастьяну Феттелю по четыре чемпионских титула.