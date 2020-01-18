Хорнер: Интересно, как долго Хэмилтон продержится против Ферстаппена и Леклера

В прошедшем сезоне Льюис Хэмилтон стал чемпионом Формулы 1 в шестой раз и, по слухам, сейчас договаривается с Mercedes о продлении контракта до конца 2023 года. В сезоне-2019 35-летний британец неоднократно вел противостояния с молодыми соперниками – Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном. И глава Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что борьба ветерана с этими молодыми гонщиками должна стать одним из главных сюжетов ближайших лет.

«Периодически начинают накатывать волны, и я думаю, одну из них мы видим сейчас, – сказал Хорнер. – Особенно захватывает развитие Макса [Ферстаппена] и [Шарля] Леклера: какой расклад между ними будет в будущем, как долго Льюис [Хэмилтон] продержится на равных с ними. Потому, что у него еще остались силы, и, полагаю, он намерен схлестнуться с этой молодой волной».

Хорнер добавил, что его в целом увлекает противостояние молодежи с ветеранами Ф1: «Я думаю, это фантастика, что в Ф1 есть молодые парни, претенденты, которые появляются, и есть ветераны, старые псы, знающие все уловки».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл