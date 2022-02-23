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Формула 1 Новости

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1

После напряженной концовки чемпионата-2021 боссы Mercedes и Red Bull согласились оставить противоречия в прошлом

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Напряженная схватка за титулы привела к тому, что противостояние двух топ-команд Формулы 1 вышло за рамки трасс и вылилось в полноценный конфликт, который достиг своей высшей точки в Абу-Даби с высказываниями в адрес друг друга и подачей Mercedes протеста на Red Bull.

Сейчас, спустя два с лишним месяца, страсти в значительной степени улеглись. В первый день барселонских тестов руководители двух команд Тото Вольф и Кристиан Хорнер впервые совместно появились на публике. Было видно, что их отношения в значительной степени нормализовались – оба согласились, что прежние разногласия стоит оставить в прошлом. 

Вспоминая концовку 2021 года, Вольф объяснил: «Такого стоило ожидать. Все складывалось напряженно и даже жестоко. Но ставки были слишком высоки. 

Это Формула 1, чемпионат мира. Здесь сражаются за преимущество на трассах и за их пределами. Это нормально. 

Но нам необходимо оставить это в прошлом. Про Абу-Даби сказано уже так много, что это уже стало вредить владельцам спорта. Так что мы закрыли эту главу и намерены двигаться дальше. Впереди 2022-й, игра начинается заново, у всех ноль очков, новые возможности и новые риски».

Хорнер добавил, что чувствует необходимость восстановить взаимное уважение.

«Думаю, мы можем по-разному оценивать случившееся в Абу-Даби, но это уже осталось в прошлом и покрылось пылью. Надо концентрироваться на новом сезоне. 

Думаю, в прошлом году все увидели невероятное соперничество, которое продолжалось с первой до последней гонки. Мне кажется, это очень помогло росту популярности Ф1. Конечно, мы рассчитываем на еще один столь же яркий год – может быть, временами чуть менее яркий. 

Думаю, что к борьбе [за лидерство] могут подключиться и другие. Сейчас все начинается с чистого листа, машины новые, полная перезагрузка. 

Таких перемен в правилах не было 40 лет, но я не сомневаюсь, что соперничество между гонщиками и командами будет столь же упорным, как и всегда».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Барселоне, которая продлится до 25 февраля.

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