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Формула 1 / Новость

Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull

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Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
20 нояб. 2019 г., 12:51

По словам Кристиана Хорнера, французский пилот вновь обрел уверенность в Toro Rosso, поскольку на него больше не давит атмосфера топ-команды.

На Гран При Бразилии Пьер Гасли впервые поднялся на подиум в Формуле 1, финишировав после богатой на события концовки позади Макса Ферстаппена. Два пилота начинали сезон напарниками по Red Bull, но летом Гасли был отправлен обратно в Toro Rosso из-за неудовлетворительных результатов.

Руководитель RBR Кристиан Хорнер считает, что Пьер преобразился, поскольку больше не чувствует прессинга от топ-команды.

«Он изменился, – сказал британец Motorsport.com. – У него было два варианта. Он мог либо впасть в депрессию, либо быть благодарным за то, что еще выступает в Формуле 1, и что Red Bull по-прежнему верит в него. Думаю, он скорее принял это, чем расстроился. 

Думаю, [в Toro Rosso] он почувствовал облегчение, потому что давление в Ф1 только растет, он начал сезон после двух аварий [на тестах], а затем несколько гонок вышли для него непростыми. Да и вы, ребята [из СМИ], не даете расслабиться.

Было правильно снять с него это давление. Приятно видеть, что он обрел уверенность в Toro Rosso».

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Хорнер не исключил, в будущем Гасли (который проведет сезон-2020 в Toro Rosso) вновь может получить шанс в «старшей» команде.

«Если бы мы не считали его кандидатом, мы бы освободили его от контракта. Но, понятное дело, мы все еще верим в его таланты, именно поэтому сохранили его», – отметил глава Red Bull Racing.

Перед финальным Гран При сезона Гасли имеет в активе 95 очков – столько же, сколько Карлос Сайнс из McLaren и на 11 больше, чем у выступающего сейчас за RBR Алекса Элбона. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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