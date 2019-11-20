Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull
По словам Кристиана Хорнера, французский пилот вновь обрел уверенность в Toro Rosso, поскольку на него больше не давит атмосфера топ-команды.
На Гран При Бразилии Пьер Гасли впервые поднялся на подиум в Формуле 1, финишировав после богатой на события концовки позади Макса Ферстаппена. Два пилота начинали сезон напарниками по Red Bull, но летом Гасли был отправлен обратно в Toro Rosso из-за неудовлетворительных результатов.
Руководитель RBR Кристиан Хорнер считает, что Пьер преобразился, поскольку больше не чувствует прессинга от топ-команды.
«Он изменился, – сказал британец Motorsport.com. – У него было два варианта. Он мог либо впасть в депрессию, либо быть благодарным за то, что еще выступает в Формуле 1, и что Red Bull по-прежнему верит в него. Думаю, он скорее принял это, чем расстроился.
Думаю, [в Toro Rosso] он почувствовал облегчение, потому что давление в Ф1 только растет, он начал сезон после двух аварий [на тестах], а затем несколько гонок вышли для него непростыми. Да и вы, ребята [из СМИ], не даете расслабиться.
Было правильно снять с него это давление. Приятно видеть, что он обрел уверенность в Toro Rosso».
Читайте также:
Хорнер не исключил, в будущем Гасли (который проведет сезон-2020 в Toro Rosso) вновь может получить шанс в «старшей» команде.
«Если бы мы не считали его кандидатом, мы бы освободили его от контракта. Но, понятное дело, мы все еще верим в его таланты, именно поэтому сохранили его», – отметил глава Red Bull Racing.
Перед финальным Гран При сезона Гасли имеет в активе 95 очков – столько же, сколько Карлос Сайнс из McLaren и на 11 больше, чем у выступающего сейчас за RBR Алекса Элбона.
Читайте также:
Предыдущая новость
Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах
Следующая новость
Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
03:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
07:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
04:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
07:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
07:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта