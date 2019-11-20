Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull

На Гран При Бразилии Пьер Гасли впервые поднялся на подиум в Формуле 1, финишировав после богатой на события концовки позади Макса Ферстаппена. Два пилота начинали сезон напарниками по Red Bull, но летом Гасли был отправлен обратно в Toro Rosso из-за неудовлетворительных результатов.

Руководитель RBR Кристиан Хорнер считает, что Пьер преобразился, поскольку больше не чувствует прессинга от топ-команды.

«Он изменился, – сказал британец Motorsport.com. – У него было два варианта. Он мог либо впасть в депрессию, либо быть благодарным за то, что еще выступает в Формуле 1, и что Red Bull по-прежнему верит в него. Думаю, он скорее принял это, чем расстроился.

Думаю, [в Toro Rosso] он почувствовал облегчение, потому что давление в Ф1 только растет, он начал сезон после двух аварий [на тестах], а затем несколько гонок вышли для него непростыми. Да и вы, ребята [из СМИ], не даете расслабиться.

Было правильно снять с него это давление. Приятно видеть, что он обрел уверенность в Toro Rosso».

Хорнер не исключил, в будущем Гасли (который проведет сезон-2020 в Toro Rosso) вновь может получить шанс в «старшей» команде.

«Если бы мы не считали его кандидатом, мы бы освободили его от контракта. Но, понятное дело, мы все еще верим в его таланты, именно поэтому сохранили его», – отметил глава Red Bull Racing.

Перед финальным Гран При сезона Гасли имеет в активе 95 очков – столько же, сколько Карлос Сайнс из McLaren и на 11 больше, чем у выступающего сейчас за RBR Алекса Элбона.