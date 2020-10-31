Хорнер: Гасли слишком хорош, чтобы вернуть его в Red Bull

Продление AlphaTauri контракта с Пьером Гасли подчеркивает, насколько ценен французский пилот с точки зрения руководителей гоночной программы австрийского концерна. Такое заявление в паддоке Гран При Эмилии-Романьи сделал Кристиан Хорнер.

Многие наблюдатели считают, что перевод француза в Red Bull на место не оправдывающего ожиданий Алекса Элбона был бы и логичным шагом с точки зрения «Быков», и достойной наградой французскому пилоту за успехи в нынешнем сезоне. Но, по мнению Хорнера, сторонники такой точки зрения не учитывают последних изменений в статусе AlphaTauri.

«Как я уже говорил, сейчас нельзя воспринимать эту команду как фарм-клуб, как подготовительный класс для молодых пилотов, – в частности сказал руководитель Red Bull. – Это команда с весьма высокими амбициями, которой нужен свой лидер. И Пьер прекрасно подходит на эту роль. У него все получается, команда им более чем довольна – зачем все это разрушать?

Контракт Пьера с программой Red Bull будет действовать еще несколько лет – и, насколько я понимаю, он в последнее время был в курсе, что его сферой ответственности выбрана AlphaTauri. Потому что команда развивается, потому что меняются ее статус и ее цели».