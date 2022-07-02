Хорнер: FIA встает на опасную дорожку, пытаясь диктовать нам настройки
Глава Red Bull продолжил последовательную критику технической директивы, призванной оградить гонщиков от чрезмерных вибраций в кокпите
Вызвавшая много споров директива была опубликована в преддверии Гран При Канады, после чего период сбора данных решено было продлить – сейчас объявлено, что действие ограничений начнется с этапа во Франции.
В руководстве спорта разработали сложную математическую формулу, которая описывает уровень максимальных вертикальных перегрузок. Те команды, которые не уложатся в установленный лимит, рискуют получить отстранение от выступлений.
Комментируя последние инициативы на субботней пресс-конференции в Сильверстоуне, глава Red Bull Кристиан Хорнер остался недоволен ими.
«Та формула, о которой они говорят, очень сложная, – объяснил британец. – И это вызывает опасения. Она касается периода измерений, индивидуальных особенностей и тому подобных вещей.
Если смотреть на все это с точки зрения чистой теории, такой подход не идеален – так как мы даем FIA все больше и больше рычагов, чтобы диктовать нам настройки.
В какой-то момент они начнут указывать, какое нам использовать заднее крыло или какой ставить дорожный просвет. Это очень опасная дорожка.
Я понимаю, что это делается из соображений безопасности, так как у некоторых машинах "козление" достигло крайней степени – потому они [FIA] ищут механизмы контроля.
Надеюсь, этот подход будет использоваться только в нынешнем сезоне. Хочется верить, что команды сами решат задачу – я уверен, что в будущем году разница между машинами будет уже меньше.
Это явно не тот прецедент, который хочется использовать, иначе мы придем к тому, что FIA будет указывать нам настройки».
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