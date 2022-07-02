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Формула 1 Новость

Хорнер: FIA встает на опасную дорожку, пытаясь диктовать нам настройки

Глава Red Bull продолжил последовательную критику технической директивы, призванной оградить гонщиков от чрезмерных вибраций в кокпите

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Хорнер: FIA встает на опасную дорожку, пытаясь диктовать нам настройки
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Вызвавшая много споров директива была опубликована в преддверии Гран При Канады, после чего период сбора данных решено было продлить – сейчас объявлено, что действие ограничений начнется с этапа во Франции. 

В руководстве спорта разработали сложную математическую формулу, которая описывает уровень максимальных вертикальных перегрузок. Те команды, которые не уложатся в установленный лимит, рискуют получить отстранение от выступлений.

Комментируя последние инициативы на субботней пресс-конференции в Сильверстоуне, глава Red Bull Кристиан Хорнер остался недоволен ими.

«Та формула, о которой они говорят, очень сложная, – объяснил британец. – И это вызывает опасения. Она касается периода измерений, индивидуальных особенностей и тому подобных вещей. 

Если смотреть на все это с точки зрения чистой теории, такой подход не идеален – так как мы даем FIA все больше и больше рычагов, чтобы диктовать нам настройки.  

В какой-то момент они начнут указывать, какое нам использовать заднее крыло или какой ставить дорожный просвет. Это очень опасная дорожка. 

Я понимаю, что это делается из соображений безопасности, так как у некоторых машинах "козление" достигло крайней степени – потому они [FIA] ищут механизмы контроля. 

Надеюсь, этот подход будет использоваться только в нынешнем сезоне. Хочется верить, что команды сами решат задачу – я уверен, что в будущем году разница между машинами будет уже меньше.

Это явно не тот прецедент, который хочется использовать, иначе мы придем к тому, что FIA будет указывать нам настройки».

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