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Вызвавшая много споров директива была опубликована в преддверии Гран При Канады, после чего период сбора данных решено было продлить – сейчас объявлено, что действие ограничений начнется с этапа во Франции.

В руководстве спорта разработали сложную математическую формулу, которая описывает уровень максимальных вертикальных перегрузок. Те команды, которые не уложатся в установленный лимит, рискуют получить отстранение от выступлений.

Комментируя последние инициативы на субботней пресс-конференции в Сильверстоуне, глава Red Bull Кристиан Хорнер остался недоволен ими.

«Та формула, о которой они говорят, очень сложная, – объяснил британец. – И это вызывает опасения. Она касается периода измерений, индивидуальных особенностей и тому подобных вещей.

Если смотреть на все это с точки зрения чистой теории, такой подход не идеален – так как мы даем FIA все больше и больше рычагов, чтобы диктовать нам настройки.

В какой-то момент они начнут указывать, какое нам использовать заднее крыло или какой ставить дорожный просвет. Это очень опасная дорожка.

Я понимаю, что это делается из соображений безопасности, так как у некоторых машинах "козление" достигло крайней степени – потому они [FIA] ищут механизмы контроля.

Надеюсь, этот подход будет использоваться только в нынешнем сезоне. Хочется верить, что команды сами решат задачу – я уверен, что в будущем году разница между машинами будет уже меньше.

Это явно не тот прецедент, который хочется использовать, иначе мы придем к тому, что FIA будет указывать нам настройки».