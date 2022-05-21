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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Хорнер: Ферстаппен все равно не выиграл бы поул

По мнению главы Red Bull, перебить время Ferrari им было не под силу

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Хорнер: Ферстаппен все равно не выиграл бы поул
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Макс Ферстаппен показал второе время в квалификации Гран При Испании, не сумев реализовать вторую попытку в финальной сессии и улучшить свой результат. В попытке перебить время Шарля Леклера, он пожаловался по радио на потерю мощности.

Вскоре выяснилось, что с мощностью все было в порядке, просто на болиде Red Bull отказала система открытия заднего антикрыла DRS. Однако, по мнению главы «Быков» Кристиана Хорнера, в этот раз побороться за поул им было все равно не под силу.

«Не думаю, что мы могли бы перебить время Шарля, – признался Хорнер в эфире Sky F1. – У него был единственный шанс под конец, и он великолепно проехал круг. Но я рад, что Макс стартует с первого ряда.

Что касается отказа системы DRS, то увы, поломки случаются. Вчера вот механики Ferrari возились всю ночь с машиной из-за неисправности в системе подачи топлива. К сожалению, в этом году поломки преследуют нас чаще. И особенно обидно, когда это происходит в финале квалификации. Мы все проверим. Возможно, просто ошметок резины попал в механизм.

Я повторюсь, что мы вряд ли бы перебили время Шарля. Но если бы не отказ DRS, мы могли бы быть куда ближе к времени поула».

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