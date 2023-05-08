Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике

Макс Ферстаппен стал победителем на пятом этапе сезона Ф1: стартовав только девятым, голландец использовал тактическую схему Hard/Medium и уверенно переиграл своего партнера по команде Серхио Переса, который занимал поул и ехал с тактикой Medium/Hard.

Анализ, проведенный командой перед стартом показывал, что в схема мексиканца является более быстрой и позволяет финишировать на три секунды раньше. Однако действующий чемпион смог очень здорово провести свой первый отрезок – он ехал на жесткой резине быстро, но в месте с тем смог оттянуть пит-стоп максимально далеко.

Из всех семерых пилотов, начинавших гонку на Hard, Ферстаппен провел свое пит-стоп позже остальных – на 46-м круге из 57. Выехав на трассе позади Переса на свежем комплекте Medium, Макс легко обошел напарника и выиграл гонку.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после финиша заверил, что лидер сезона стал бы сильнейшим даже в том случае, если бы два гонщика использовали одну и ту же тактику.

«Думаю, если бы у Макса была сегодня другая схема, результат оказался бы практически тем же, – сказал британец после финиша. – Понятно, что он был зло на себя после квалификации, где допустил ошибку, а потом не получил возможность исправить ее.

Потому в гонке он явно нацеливался выступить иначе».

Он добавил: «Мы обсуждали тактические варианты весь вечер, взвешивая за и против. Я я рад был поддержать тот выбор, который в итоге сделали Макс и его инженеры ».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

«Слишком переживал и берег шину»

Говоря о гонке Переса, глава команды отметил, что тот имеет основания быть довольным своим выступлением в Майами.

«Спорт состоит из взлетов и падений, – сказал Хорнер. – Неделю назад [в Баку] он был на высоте. Но не думаю, что сейчас он сильно разочарован.

Серхио все равно увез отсюда 18 очков. Да и вообще, сегодня никому было не под силу побить Макса».

Кристиан добавил, что Перес сам осложнил себе спор за победу, так как на первом отрезке дистанции излишне осторожничал и не смог создать достаточного отрыва.

«Первые десять кругов он слишком внимательно контролировал темп – очень сильно переживал из-за состояния правой передней шины и берег ее, – отметил босс RBR. – Спустя десять кругов, когда мы стали замечать у соперников признаки зернения, он начал атаковать и наращивать отрыв.

Оглядываясь назад, я понимаю, что на первом отрезке ему с самого начала стоило ехать активнее. На самом деле, резина Medium работала очень неплохо, что мы увидели на примере Фернандо Алонсо, который смог проехать на ней весьма длинный отрезок».