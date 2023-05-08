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Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике

Глава Red Bull Racing объяснил, что в Майами никакая сила не смогла бы лишить Макса победы

Адам Купер
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, на пит-лейне

Макс Ферстаппен стал победителем на пятом этапе сезона Ф1: стартовав только девятым, голландец использовал тактическую схему Hard/Medium и уверенно переиграл своего партнера по команде Серхио Переса, который занимал поул и ехал с тактикой Medium/Hard.

Анализ, проведенный командой перед стартом показывал, что в схема мексиканца является более быстрой и позволяет финишировать на три секунды раньше. Однако действующий чемпион смог очень здорово провести свой первый отрезок – он ехал на жесткой резине быстро, но в месте с тем смог оттянуть пит-стоп максимально далеко. 

Из всех семерых пилотов, начинавших гонку на Hard, Ферстаппен провел свое пит-стоп позже остальных – на 46-м круге из 57. Выехав на трассе позади Переса на свежем комплекте Medium, Макс легко обошел напарника и выиграл гонку. 

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Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после финиша заверил, что лидер сезона стал бы сильнейшим даже в том случае, если бы два гонщика использовали одну и ту же тактику. 

«Думаю, если бы у Макса была сегодня другая схема, результат оказался бы практически тем же, – сказал британец после финиша. – Понятно, что он был зло на себя после квалификации, где допустил ошибку, а потом не получил возможность исправить ее. 

Потому в гонке он явно нацеливался выступить иначе».

Он добавил: «Мы обсуждали тактические варианты весь вечер, взвешивая за и против. Я я рад был поддержать тот выбор, который в итоге сделали Макс и его инженеры ».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

«Слишком переживал и берег шину» 

Говоря о гонке Переса, глава команды отметил, что тот имеет основания быть довольным своим выступлением в Майами. 

«Спорт состоит из взлетов и падений, – сказал Хорнер. – Неделю назад [в Баку] он был на высоте. Но не думаю, что сейчас он сильно разочарован. 

Серхио все равно увез отсюда 18 очков. Да и вообще, сегодня никому было не под силу побить Макса».

Кристиан добавил, что Перес сам осложнил себе спор за победу, так как на первом отрезке дистанции излишне осторожничал и не смог создать достаточного отрыва. 

«Первые десять кругов он слишком внимательно контролировал темп – очень сильно переживал из-за состояния правой передней шины и берег ее,  – отметил босс RBR. – Спустя десять кругов, когда мы стали замечать у соперников признаки зернения, он начал атаковать и наращивать отрыв. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что на первом отрезке ему с самого начала стоило ехать активнее. На самом деле, резина Medium работала очень неплохо, что мы увидели на примере Фернандо Алонсо, который смог проехать на ней весьма длинный отрезок».

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