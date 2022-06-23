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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Хорнер: Ferrari и Mercedes будут очень сильны в Британии, а мы – нет

По словам главы Red Bull Racing, предстоящий этап станет для его команды самым сложным со старта сезона

Кемаль Шенгюл
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Хорнер: Ferrari и Mercedes будут очень сильны в Британии, а мы – нет
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В июле Формула 1 проведет сразу четыре Гран При на классических европейских трассах. Месяц начнется с гонок в Сильверстоуне и Шпильберге, а после недельного перерыва сезон продолжится в Ле-Кастелле и Будапеште. 

На этих этапах продолжится противостояние Ferrari и Red Bull, двух главных фаворитов сезона-2022. Однако глава «Быков» Кристиан Хорнер отметил, что как минимум в нескольких Гран При ожидает серьезной конкуренции со стороны Mercedes, которая заметно прибавила в последнее время. 

«Я не сомневаюсь, что они будут очень сильны в Сильверстоуне, – сказал Хорнер. – А также не вижу причин, которые помешают им ехать быстро на трассе "Поль Рикар". 

Думаю, Ferrari тоже поедет быстро в Сильверстоуне. А вот для нас, учитывая конфигурацию, эта трасса обещает наибольшие сложности. 

Просто невероятно, что мы одержали шесть побед подряд, но уик-энд в Сильверстоуне обещает стать едва ли не сложнейшим с начала сезона. 

Разумеется, мы хотим вновь выиграть, но с каждой гонкой делать это становится все сложнее. 

Есть огромная разница между расстановкой сил, скажем, в Австралии и сейчас. Это показывает, как быстро все может меняться».

После девяти этапов Red Bull лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 76 очков, а Mercedes – на 116.

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