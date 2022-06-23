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В июле Формула 1 проведет сразу четыре Гран При на классических европейских трассах. Месяц начнется с гонок в Сильверстоуне и Шпильберге, а после недельного перерыва сезон продолжится в Ле-Кастелле и Будапеште.

На этих этапах продолжится противостояние Ferrari и Red Bull, двух главных фаворитов сезона-2022. Однако глава «Быков» Кристиан Хорнер отметил, что как минимум в нескольких Гран При ожидает серьезной конкуренции со стороны Mercedes, которая заметно прибавила в последнее время.

«Я не сомневаюсь, что они будут очень сильны в Сильверстоуне, – сказал Хорнер. – А также не вижу причин, которые помешают им ехать быстро на трассе "Поль Рикар".

Думаю, Ferrari тоже поедет быстро в Сильверстоуне. А вот для нас, учитывая конфигурацию, эта трасса обещает наибольшие сложности.

Просто невероятно, что мы одержали шесть побед подряд, но уик-энд в Сильверстоуне обещает стать едва ли не сложнейшим с начала сезона.

Разумеется, мы хотим вновь выиграть, но с каждой гонкой делать это становится все сложнее.

Есть огромная разница между расстановкой сил, скажем, в Австралии и сейчас. Это показывает, как быстро все может меняться».

После девяти этапов Red Bull лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 76 очков, а Mercedes – на 116.