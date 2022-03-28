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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хорнер: Ф1 стоит поменять места нахождения зон DRS

Босс Red Bull считает, что иначе подобные игры в «кошки-мышки» будут продолжаться и дальше

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Хорнер: Ф1 стоит поменять места нахождения зон DRS
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На последних кругах гонки Формулы 1 в Саудовской Аравии развернулась настоящая тактическая борьба между лидером заезда Шарлем Леклером и преследовавшим его Максом Ферстаппеном. Пилот Ferrari пытался провернуть с Ферстаппеном тот же трюк, что и в Бахрейне, пропуская действующего чемпиона вперед перед последним поворотом и затем сразу же используя DRS на главной прямой для возвращения на первую позицию. Либо же пропуская на прямой и затем, не давая сопернику подготовиться ко входу в вираж из-за большой скорости, успешно контратакуя.

Нидерландец купился на это лишь однажды – и когда Леклер пытался сделать то же самое во второй раз, Макс сильно заблокировал шины и чуть не влетел в Шарля, пытаясь избежать выхода в лидеры заезда до зоны открытого крыла. За четыре круга до конца Ферстаппен все-таки приспособился к тактике монегаска, смог удержаться на хвосте до места, где именно ему было бы выгодно обгонять, обошел Леклера и по итогу выиграл гонку.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, сражаются за лидерство

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, сражаются за лидерство

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Да, обоим пилотам понравилась эта борьба – к тому же, она выглядела захватывающе в трансляции. Но после заезда возник вопрос, стоит ли Ф1 поощрять подобное нежелание пилотов обгонять друг друга.

«DRS – очень мощная сила, – отметил босс Red Bull Кристиан Хорнер. – Вы могли видеть игру в кошки-мышки на трассе, когда обгоняющий пилот так разгонялся на прямой, что тормозил к точке, где обгоняемый, замедлявшийся с меньшей скорости, уже начинал открываться на выходе. По итогу обгоняемый тут же получал шанс на контратаку. Я думаю, следует пересмотреть нахождение зоны детекции DRS на будущие годы».

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