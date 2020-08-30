Хорнер: Если Racing Point простят, AlphaTauri станет копией Red Bull
Руководитель команды Red Bull надеется, что верно понял правила в части копирования болидов
Команда Racing Point, болиды которой в этом сезоне очень похожи на прошлогодние машины Mercedes, уже получила штраф в 400 тысяч евро и лишилась 15 очков. Однако она надеется оспорить это решение.
Встречную апелляцию намеревались подать Renault и Ferrari, которые посчитали наказание слишком мягким. Правда, позже французская команда свой протест отозвала.
В Red Bull в настоящий момент заняли позицию стороннего наблюдателя. На пресс-конференции после квалификации Гран При Бельгии руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер объяснил, с чем это связано.
«Нам в Red Bull важно просто понимать, что разрешено, а что нет, – сказал Хорнер. – У нас уникальная ситуация, так как концерну Red Bull на 100% принадлежат две команды. Это наше уникальное преимущество.
Так что если окажется, что то, что сделали в Racing Point законно, то мы пойдем тем же путем и выставим в следующем году четыре одинаковые машины. Но как я понимаю, все соглашались на друге и за другое голосовали».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Сергей Иванов