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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Хорнер: Если Racing Point простят, AlphaTauri станет копией Red Bull

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Хорнер: Если Racing Point простят, AlphaTauri станет копией Red Bull
Автор:
, Редактор

Руководитель команды Red Bull надеется, что верно понял правила в части копирования болидов

Команда Racing Point, болиды которой в этом сезоне очень похожи на прошлогодние машины Mercedes, уже получила штраф в 400 тысяч евро и лишилась 15 очков. Однако она надеется оспорить это решение.

Встречную апелляцию намеревались подать Renault и Ferrari, которые посчитали наказание слишком мягким. Правда, позже французская команда свой протест отозвала.

В Red Bull в настоящий момент заняли позицию стороннего наблюдателя. На пресс-конференции после квалификации Гран При Бельгии руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер объяснил, с чем это связано.

«Нам в Red Bull важно просто понимать, что разрешено, а что нет, – сказал Хорнер. – У нас уникальная ситуация, так как концерну Red Bull на 100% принадлежат две команды. Это наше уникальное преимущество.

Так что если окажется, что то, что сделали в Racing Point законно, то мы пойдем тем же путем и выставим в следующем году четыре одинаковые машины. Но как я понимаю, все соглашались на друге и за другое голосовали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Команды Red Bull Racing
Автор Сергей Иванов

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