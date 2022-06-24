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С 2021 года в Формуле 1 появилась верхняя планка расходов для команд, установленная на отметке $145 миллионов. В этом сезоне она опустилась до $140 млн – эта сумма включает все расходы за год, кроме зарплат пилотов и трех самых самых высокооплачиваемых сотрудников.

Опыт показал, что даже в эту немалую сумму ведущие команды чемпионата укладываются с трудом. Red Bull Racing, Ferrari и Mercedes уже дали понять, что не смогут выполнить требования регламента и рассчитывают хотя бы не превысить лимит больше, чем на 5% – в этом случае пока не предусмотрены спортивные санкции.

Однако в Ф1 все чаше можно услышать призывы к FIA увеличить лимит в связи со скачком инфляции.

Глава RBR Кристиан Хорнер объяснил в интервью Sky Sports: «Ты можешь контролировать процессы конструирования машины. Это то, что вы решаете совместно с инженерами. Тут все в ваших руках.

Но прямо сейчас мы не в силах контролировать инфляцию, которая затронула весь мир. В Британии прогноз говорит о росте цен в 11% за год. Все это напрямую затрагивает тех, кто у нас работает, а также влияет на стоимость материалов, электричества, на цены поставщиков. Полагаю, это полноценный форс-мажор, и FIA должна как-то на это отреагировать».

Пока федерация никак не обозначила даже намерения идти навстречу участникам чемпионата. По словам Хорнера, в этом случае у лидеров спорта фактически остается всего один выход: идти на массовые увольнения.

«Думаю, топ-командам придется расторгнуть по 200-300 контрактов каждой, других вариантов нет, – объяснил Кристиан. – Правильно ли это будет?

Проблема в том, что если сейчас допустить превышение лимита [без последствий для нарушителей], саму эту идею можно считать похороненной. Нам требуется найти решение. Никто не мог предсказать такую ситуацию. Из-за пандемии мы разом опустили планку расходов на 35 миллионов. Но никто не ожидал, какой оборот события примут потом».

С теми командами, кто превысит и планку лимита, и 5-процентный запас, который не предусматривает суровых санкций, будут разбираться в суде FIA. Так как подобных прецедентов пока не было, потенциально это может привести к лишению очков и напрямую повлиять на итоги сезона, объяснил Хорнер.

Он сказал: «Мы не хотим, чтобы судьба титулов решалась в парижском судебном зале FIA. У нас впереди еще шесть месяцев, чтобы разрешить эту ситуацию. Но действовать нужно уже сейчас».