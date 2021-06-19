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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

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Глава команды Red Bull рассказал, как удалось прибавить в скорости на трассе Поль Рикар

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

Макс Ферстаппен выиграл поул Гран При Франции, опередив Льюиса Хэмилтона на 0,25 секунды в финале квалификации. Это внушило большие надежды главе команды Red Bull Кристиану Хорнеру, так как ранее считалось, что трасса Поль Рикар больше подходит машинам Mercedes.

«Это наш первый поул во Франции, я очень доволен темпом Макса сегодня, и Чеко подтянул свою форму со времен гонки в Баку, – заявил Хорнер в эфире Sky F1. И рассказал, за счет чего удалось этого добиться:

Мы немного уменьшили прижимную силу. Вы сами можете это понять, сравнив задние антикрылья у Red Bull и у Mercedes. В итоге на втором секторе мы тратим меньше энергии и быстрее разгоняемся на прямых, но также у нас получается показывать отличное время и на третьем секторе. Надеюсь, завтра все будет также.

Этот трек знаменит тем, что в последние годы Mercedes были здесь очень сильны. Если мы сможем опередить их на Поль Рикаре, то сможем побить и на любой другой трассе».

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