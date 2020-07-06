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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Хорнер: Если кто-то и должен изменить подход, то Хэмилтон

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Хорнер: Если кто-то и должен изменить подход, то Хэмилтон
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
6 июл. 2020 г., 10:05

После второго за три гонки столкновения Льюиса с Алексом Элбоном в Red Bull Racing посоветовали чемпиону мира задуматься

Прошлой осенью в Бразилии Алекс Элбон имел прекрасный шанс впервые в карьере покорить подиум Формулы 1, однако опрометчивая атака со стороны Льюиса Хэмилтона привела к столкновению и развороту молодого пилота.

Почти такой же картина оказалась и в прошедшее воскресенье в Шпильберге: там Элбон практически обогнал Хэмилтона с споре за позицию в четвертом повороте, но на выходе пилот Mercedes не смог избежать контакта между автомобилями. 

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Примечетельно, что сам Льюис оба раза пусть и получал штраф, но добивался неплохого результата, тогда как Алекс неизменно откатывался в самый конец гонки. Действия британца уже вызвали критику со стороны консультанта Red Bull Хельмула Марко, в схожем ключе высказался и глава команды из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер.

Отвечая на вопрос, какой совет он даст своему пилоту на случай новой борьбы с Хэмилтоном в будущем, Хорнер сказал: «Быть осторожным. В этот раз у Алекса не было достаточной скорости на прямых, но он знал, что может рассчитывать на сцепление в поворотах, потому попробовал обогнать на выходе. 

Рассматривая его действия, можно сказать, что задача уже была решена. Он перенес внимание на трассу впереди, где был Валттери [Боттас], когда Люьис подставил колесо с внутренней стороны. Так что, думаю, вопросы в данном случае надо адресовать именно Льюису, и если кто-то и должен изменить подход, то прежде всего он». 

После финиша руководитель Mercedes F1 Тото Вольф назвал пятисекундный штраф, отбросивший Хэмилтона со второго места на четвертое, слишком суровым. Хорнер не согласился с такой оценкой: «Алекс уже выиграл тот поворот и выходил из него. Я не могу понять, зачем Льюису было нужно подставлять свое колесо. Для Алекса это огромное разочарование, ведь подобное случается во второй раз за три последних гонки. 

Жаль, потому что без этого, полагаю, у него был шанс выиграть эту гонку».

Комментируя предположение, что Элбону не стоило так спешить, он добавил: «Его главное преимущество состояло в прогреве шин. После нескольких кругов за машиной безопасности жесткая резина у Mercedes была еще холодной. 

Но на прямых они все равно были очень быстры, так что ему [Элбону] следовало действовать в поворотах. И он все сделал верно на входе. В самом повороте он вышел вперед и уже начал разгон, когда Льюис подставил колесо. На Алекса тут сердиться не за что».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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