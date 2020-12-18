Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
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Босс Red Bull пояснил перестановки среди пилотов
Сегодня Red Bull объявила, что со следующего сезона Серхио Перес заменит в ее составе Алекса Элбона. Таец при этом останется в команде в качестве резервиста.
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер объяснил это решение, пообещав Элбону ценную роль.
«Алекс – ценный член команды, и много размышляли над этим решением, – сказал Хорнер. – Нам потребовалось время, чтобы оценить все данные, после чего мы решили, что Серхио Перес станет подходящим партнером для Макса Ферстаппена.
Алекс останется важной частью команды в качестве тестового и резервного пилота. Его ключевой задачей будет развитие машины 2022 года».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
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Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
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