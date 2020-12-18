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Формула 1 / Новость

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные

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Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
Автор:
, редактор

Босс Red Bull пояснил перестановки среди пилотов

Сегодня Red Bull объявила, что со следующего сезона Серхио Перес заменит в ее составе Алекса Элбона. Таец при этом останется в команде в качестве резервиста.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер объяснил это решение, пообещав Элбону ценную роль.

«Алекс – ценный член команды, и много размышляли над этим решением, – сказал Хорнер. – Нам потребовалось время, чтобы оценить все данные, после чего мы решили, что Серхио Перес станет подходящим партнером для Макса Ферстаппена.

Алекс останется важной частью команды в качестве тестового и резервного пилота. Его ключевой задачей будет развитие машины 2022 года».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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