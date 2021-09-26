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Формула 1 / Гран При России Новости

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

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Глава Red Bull посчитал, что решение мексиканца остаться под дождем на сликах было ошибкой

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

Во второй части Гран При России ситуация у пары пилотов Red Bull складывалась в пользу Серхио Переса. Мексиканец совершил более поздний пит-стоп, вернулся на трассу прямо перед напарником, но не пропустил его, а напротив уехал вперед и совершил несколько обгонов соперников.

Ферстаппен, напротив, жаловался на шины Medium и даже пропустил вперед Фернандо Алонсо, сказав по радио, что с такими шинами пытаться бороться нет смысла.

Однако на последних кругах над трассой пошел дождь. Ферстаппен за пять кругов до окончания гонки сменил шины на промежуточные и в итоге прорвался с седьмого на второе место. А Перес предпочел еще два круга оставаться на сликах, и в итоге потерял время и после пит-стопа и перехода на промежуточные вернулся только девятым, хотя был третьим.

После гонки глава Red Bull Кристиан Хорнер признал, что решение о смене резины было сложным, но назвал стратегию Переса ошибкой.

«Это была ситуация «пан или пропал», трудный выбор, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – Макс вовремя сориентировался и поехал за промежуточными шинами, что было правильным решением. Чеко подумал, что справится и так, что оказалось ошибкой, в противном случае результат мог бы быть лучше.

Для Макса в плане очков в личном зачете чемпионата это фантастический результат с учетом старта с последнего места. Он заслужил это. Прорваться с 20 места на второе просто невероятно. Мы знали, что исторически это трасса, где господствует Mercedes. Впрочем, и сегодня нам есть с чем поздравить Льюиса Хэмилтона».

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