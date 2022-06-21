Хорнер: Дело не в правилах, просто у Mercedes плохой болид
Глава Red Bull выразил уверенность, что в регламенте ничего менять не надо и что в Mercedes работают компетентные специалисты, которые и при нынешних правилах справятся с «козлением»
На этой неделе руководство FIA и технические боссы команд должны провести встречу, где попробуют договориться о внесении изменений в правила, которые позволят командам победить «козление» – негативный эффект от новой аэродинамики, выраженный в сильной вертикальной раскачке болидов на скорости.
Накануне этой встречи между главой Mercedes Тото Вольфом и руководителем Red Bull Кристианом Хорнером случилась заочная перепалка.
Вольф фактически обвинил Хорнера в лицемерии и высказался в том духе, что Mercedes удалось снизить «козление» только сделав подвеску максимально жесткой, и теперь гонщики страдают уже от тряски на неровностях и поребриках. При этом из слов Вольфа следовало, что раз другие машины так не «козлит», значит они были с самого начала жесткими, пилоты в них страдают, а если кто-то в этом и не признается, то он врет по приказу лицемерного босса своей команды.
В ответ Хорнер посоветовал Вольфу переделать собственные болиды.
«По крайней мере до Канады машины Mercedes трясло сильно больше, чем любые другие болиды, – заявил Хорнер. – И это определенно только их проблема. Им самим надо с ней справиться, это не проблема остальных.
Да, я знаю, что они говорят, будто все пилоты жалуются на тряску. Но на деле никто кроме гонщиков Mercedes не жаловался на «козление». Да, некоторые пилоты говорили о том, что на определенных трассах из-за неровности покрытия машины трясет. Но это не касалось «козления».
Их проблема в том, что для борьбы с «козлением» им пришлось сделать их машины очень жесткими. Но это значит, что они выбрали неправильную концепцию при создании машины, а правила тут ни при чем.
Я считаю, что не правильно собирать техническую комиссию и менять правила только из-за того, что у одной команды проблемы. Пусть они сами эти проблемы и решают.
В конце концов, у Mercedes отличные инженеры, одни из лучших в мире. Рано или поздно они найдут решение, раз все остальные справились. Я очень удивлюсь, если через год мы все будем обсуждать «козление», даже если правила не поменяется».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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