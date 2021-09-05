Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот Следующая / «Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

Глава Red Bull Racing объяснил, что в Зандфорте тактический штаб команды имел одну главную задачу: не позволить Льюису финишировать впереди Макса

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

Макс Ферстаппен выиграл домашнюю гонку Ф1, стартовав с поула и контролируя развитие событий на дистанции. Из-за квалификационных проблем у другого гонщика Red Bull Серхио Переса голландец оказался в знакомой ситуации и сражался один против двух пилотов Mercedes, в итоге опередив обоих.

При этом чемпионы мира пробовали использовать тактику: Льюис Хэмилтон поехал на ранний пит-стоп, а когда Макс тоже свернул в боксы, Валттери Боттас еще долго оставался на трассе. 

В итоге на свежих шинах Ферстаппен смог догнать и опередить финна, но такой исход их борьбы сложно было предсказать наверняка, учитывая сложности с обгонами на трассе в Зандфорте.

Однако глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после финиша объяснил, что в его команде практически не смотрели на Боттаса, стремясь переиграть Хэмилтона. 

«Мы ожидали, что они разделят схемы для своих гонщиков, так оно и вышло, – объяснил руководитель RBR на вечернем медиа-брифинге. У них была агрессивная тактика для Льюиса и длинный первый отрезок для Валттери. 

Для Макса же именно этот отрезок гонки был критически важен. Схема с двумя пит-стопами выглядела самой быстрой, потому ему было невероятно важно быстро опередить Валттери. Он сделал это, что открыло новые возможности во второй части дистанции. Если бы не вышло, соперники получили бы шанс переиграть нас за счет более ранней второй остановки». 

Хорнер добавил: «При этом мы полностью концентрировались на Льюисе. Он наш главный соперник, и если пришлось бы делать выбор, то мы уступили бы победу, лишь бы он остался позади. 

Сегодня было важно отыграть очки у Льюиса, потому гонка была интересной в тактическом плане. Потому, повторюсь, обгон Валттери стал ключевым моментом». 

Читайте также:

Поражение в Венгрии было единичным случаем

На прошлом этапе в Венгрии оценить расстановку сил не позволил дождь, а до перерыва, на Гран При Венгрии, у Red Bull не было темпа для сражения с Mercedes.

Как объяснил Хорнер, в Будапеште его команда не лучшим образом справилась с работой.

«Мы не смогли вывести машину в оптимальные кондиции, – признал Кристиан. – Там наша форма уступала той, что мы продемонстрировали в этот уик-энд. Но и здесь разница в квалификации [между Ферстаппеном и Хэмилтоном] составила меньше одной десятой.

Наверное, сейчас у нас есть десятая преимущества – возможно, две. Но впереди трассы в Монце и Сочи, которые больше подходят им. Чемпионат вступает в ту фазу, когда нам важно использовать каждую возможность. Сегодня мы сделали это, несмотря на серьезный прессинг. Очень здорово победить в седьмой раз за год».

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл.

Поделились
Комментарии
Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

Предыдущая новость

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

Следующая новость

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

6 ч
2
Формула 1

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

6 ч
3
Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

3 ч
4
Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

2 ч
5
Формула 1

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

5 ч
Самое важное:
Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

1 ч
Расселл объяснил, почему превысил скорость на пит-лейне
Формула 1

Расселл объяснил, почему превысил скорость на пит-лейне

2 ч
«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным
Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

2 ч
Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона
Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

3 ч
Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот
Формула 1

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Кристиан Хорнер
Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил Гран При Бельгии
Формула 1

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

Что Red Bull хотела доказать тестами Элбона? Хорнер объяснил
Формула 1

Что Red Bull хотела доказать тестами Элбона? Хорнер объяснил

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Норрис: Я выдавливал Переса, но не выпихивал Гран При Нидерландов
Формула 1

Норрис: Я выдавливал Переса, но не выпихивал

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Формула 1 Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал

Феттель выступил против штрафа для Мазепина
Формула 1 Формула 1

Феттель выступил против штрафа для Мазепина

Самое важное:

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Формула 1 Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

Расселл объяснил, почему превысил скорость на пит-лейне
Формула 1 Формула 1

Расселл объяснил, почему превысил скорость на пит-лейне

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.