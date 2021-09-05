Макс Ферстаппен выиграл домашнюю гонку Ф1, стартовав с поула и контролируя развитие событий на дистанции. Из-за квалификационных проблем у другого гонщика Red Bull Серхио Переса голландец оказался в знакомой ситуации и сражался один против двух пилотов Mercedes, в итоге опередив обоих.

При этом чемпионы мира пробовали использовать тактику: Льюис Хэмилтон поехал на ранний пит-стоп, а когда Макс тоже свернул в боксы, Валттери Боттас еще долго оставался на трассе.

В итоге на свежих шинах Ферстаппен смог догнать и опередить финна, но такой исход их борьбы сложно было предсказать наверняка, учитывая сложности с обгонами на трассе в Зандфорте.

Однако глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер после финиша объяснил, что в его команде практически не смотрели на Боттаса, стремясь переиграть Хэмилтона.

«Мы ожидали, что они разделят схемы для своих гонщиков, так оно и вышло, – объяснил руководитель RBR на вечернем медиа-брифинге. У них была агрессивная тактика для Льюиса и длинный первый отрезок для Валттери.

Для Макса же именно этот отрезок гонки был критически важен. Схема с двумя пит-стопами выглядела самой быстрой, потому ему было невероятно важно быстро опередить Валттери. Он сделал это, что открыло новые возможности во второй части дистанции. Если бы не вышло, соперники получили бы шанс переиграть нас за счет более ранней второй остановки».

Хорнер добавил: «При этом мы полностью концентрировались на Льюисе. Он наш главный соперник, и если пришлось бы делать выбор, то мы уступили бы победу, лишь бы он остался позади.

Сегодня было важно отыграть очки у Льюиса, потому гонка была интересной в тактическом плане. Потому, повторюсь, обгон Валттери стал ключевым моментом».

Поражение в Венгрии было единичным случаем

На прошлом этапе в Венгрии оценить расстановку сил не позволил дождь, а до перерыва, на Гран При Венгрии, у Red Bull не было темпа для сражения с Mercedes.

Как объяснил Хорнер, в Будапеште его команда не лучшим образом справилась с работой.

«Мы не смогли вывести машину в оптимальные кондиции, – признал Кристиан. – Там наша форма уступала той, что мы продемонстрировали в этот уик-энд. Но и здесь разница в квалификации [между Ферстаппеном и Хэмилтоном] составила меньше одной десятой.

Наверное, сейчас у нас есть десятая преимущества – возможно, две. Но впереди трассы в Монце и Сочи, которые больше подходят им. Чемпионат вступает в ту фазу, когда нам важно использовать каждую возможность. Сегодня мы сделали это, несмотря на серьезный прессинг. Очень здорово победить в седьмой раз за год».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл.