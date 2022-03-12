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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams

Глава Red Bull оценил шансы команд в борьбе за титул 2022 года

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
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В последний день предсезонных тестов команда Red Bull представила обновленный болид с радикальными понтонами и пообещала впервые в этом году испытать машину в квалификационном режиме.

Впрочем, на тестах обещания, как и времена кругов значат не так много: в прошлом не раз случалось, что в первой гонке побеждал вовсе не тот, кто был быстрейшим во время тестов. И все же глава Red Bull Кристиан Хорнер попытался оценить силы соперников.

«Сейчас сложно сказать, кто быстрее, – сказал Хорнер в интервью F1 TV. – Год назад в это же время мы могли быть всем довольны, но первую гонку выиграли Mercedes. Сейчас Ferrari выглядит быстрой, также McLaren, когда они не в боксах (из-за проблем с тормозами – прим.ред.). Полагаю, Mercedes еще не показала истинной скорости.

И конечно, возможны всякие сюрпризы. Например, на длинных дистанциях очень хорошо выглядят Williams».

Говоря в целом о поведении болидов Хорнер отметил:

«Новые болиды стали тяжелее. С дополнительным весом и увеличенными размерами они теперь как яхты. Это проблема в первую очередь для медленных поворотов. В быстрых поворотах, напротив, они могут оказаться и быстрее прошлогодних», – прокомментировал глава Red Bull.

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