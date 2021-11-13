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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Хорнер: Буду поражен, если Ферстаппена накажут

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Босс Red Bull не ждет штрафа для своего пилота

Хорнер: Буду поражен, если Ферстаппена накажут

Судьи Гран При Бразилии рассматривают возможное нарушение со стороны Макса Ферстаппена, который после квалификации потрогал заднее крыло на болиде Льюиса Хэмилтона. Эпизод осложняется тем, что позже в этом крыле нашли нарушение регламента.

Несмотря на это, босс Red Bull Кристиан Хорнер не верит, что Ферстаппен получит за свои действия наказание.

«Чужие пилоты жали на наши педали сцепления, засовывали головы в кокпит, проверяли передние крылья, давили на шины, катали наши машины, – сказал Хорнер в эфире Sky Sports. – Тут нет ничего необычного и раньше никто это даже не обсуждал.

Очевидно, что у Mercedes очень впечатляющая скорость на прямых, и может быть [Макс] хотел посмотреть, почему. Пилоты иногда очень любознательны.

Я буду поражен, если [его накажут]. Как я уже сказал, таких прецедентов была масса. Это почти стандартное поведение для пилота. Если рассматривать так каждый эпизод, то даже объятия пилота с его механиками будут под вопросом».

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