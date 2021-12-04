В прошлом году Макс Ферстаппен был главным соперником пилотов чемпионской Mercedes, но всерьез сражаться с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом ему удавалось лишь в отдельных гонках. Голландец выиграл всего два раза и остался в общем зачете третьим.

Однако небольшие изменения в регламенте перед стартом нынешнего чемпионата резко изменило расстановку сил: Ферстаппен с девятью победами лидирует в общем зачете за два Гран При до конца сезона.

Для Red Bull сражение за титулы стало первым за восемь лет – по словам главы команды Кристиана Хорнера, нынешний опыт нельзя сравнивать с тем периодом, когда «Быки» впервые сражались за право называться сильнейшими.

«Ощущения совсем не такие, как тогда, в 2010-м, – рассказал он на пятничной медиа-сессии в Джидде. – Тогда у нас была фантастическая машина, которая разваливалась на части. Мы должны были выигрывать титулы за восемь гонок до конца сезона, но были молодой командой и постоянно сталкивались с поломками: то мотор, то свечи, то днище, то что-то еще. Себастьян [Феттель] в итоге вышел в лидеры только после финальной гонки.

Но можно вспомнить, как в Венгрии мы обогнали всех соперников до третьего места на круг, так что были гораздо быстрее всех. Сейчас же разница между машинами [Red Bull и Mercedes] весь год не превышает одной десятой».

Он добавил: «Думаю, в этот раз важнее всего правильно справляться с прессингом. Мы работали изо всех сил, чтобы оказаться в нынешнем положении, и сейчас важнее всего получать удовольствие от всего этого. Потому что иначе зачем вообще все это нужно. Если все это лишь расстраивает тебя, значит ты что-то делаешь неправильно. Мы все обожаем борьбу, обожаем сражения.

Mercedes семь дет доминировала в спорте, но сейчас за две гонки до конца сезона, мы уступает пять очков в Кубке конструкторов и выигрываем восемь в чемпионате пилотов. Думаю, если бы кто-то предложил нам такое перед стартом сезона, мы бы руку себе отгрызли ради этого».

По итогам пятничных тренировок в Джидде скорость двух топ-команд вновь оказалась практически равной.

«Ситуация может пойти по любому сценарию, – объяснил Кристиан. – Я бы сказал, что тут нужно будет соизмерять риск и использовать возможности».

Дополнительная информация: Люк Смит