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Хоккенхайм официально признал: гонки Формулы 1 не будет

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Хоккенхайм официально признал: гонки Формулы 1 не будет
Автор:
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
23 июл. 2020 г., 12:47

Руководство немецкой трассы отозвало свою заявку на проведение Гран При Германии в октябре 2020 года

Формула 1 не вернется в Хоккенхайм. Об этом заявил директор немецкой трассы Йорн Теске. На протяжении последних месяцев управляющие «Хоккенхаймринга» вели переговоры с Liberty Media о включении в календарь Ф1 в 2020 году. Гран При Германии на этом автодроме мог бы пройти в октябре. Теперь этим планам пришел конец.

«Мы не можем гарантировать, что в октябре этого года на трассе будет возможно провести мероприятие более чем на 500 человек, – заявил Теске Motorsport.com. – Поэтому с экономической точки зрения мы оказываемся менее привлекательными для Формулы 1, чем другие трассы, где при соблюдении определенных условий можно было бы устроить хоть какие-то мероприятия для болельщиков.

Из-за этого мы не сможем выполнить обязательства, предусмотренные нашим предложением провести в Хоккенхайме гонку во время коронавирусного карантина. Теперь мы можем официально сообщить: в 2020 году на «Хоккенхаймринге» не будет Гран При Формулы 1».

В разных регионах Германии действуют разные ограничения на проведение публичных мероприятий. Это значит, что лимит в 500 человек, действующий в Хоккенхайме, может оказаться неприменим для других трасс в Германии. Этим объясняется появление «Нюрбургринга» в качестве претендента на проведение Гран При Германии в 2020 году.

Формула 1 до сих пор не объявила, где пройдут гонки в октябре этого года. Официальное расписание заканчивается сентябрем; последний подтвержденный этап состоится в России со зрителями. По слухам, после Сочи чемпионат мира может продолжить европейское турне и устроить гонки на «Нюрбургринге», в португальском Портимане и в итальянской Имоле.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Хоккенхайм
Автор Штефан Элен

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