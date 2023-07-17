«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате
Мексиканский гонщик Red Bull рассказал, что больше не думает о борьбе за титул
В единственный свободный от Гран При уик-энд июля Серхио Перес отправился в Мадрид для участия в спонсорском мероприятии, собравшем тысячи поклонников Ф1. Гонщик проехал на Red Bull RB7 2011 года, а также ответил на вопросы репортеров. Его самые интересные высказывания опубликовала газета Marca.
Перес отдал должное технике старого поколения с «атмосферным» мотором V8: «Вот это звук! Сейчас его очень не хватает. Должен сказать, на современной машине такие заезды получились бы куда скучнее, так как сейчас движки намного более тихие».
Следом разговор зашел об испанских пилотах и последних событиях в чемпионате.
«[Фернандо] Алонсо всех удивил в этом сезоне, – сказал Перес. – После его перехода Aston Martin удалось сделать значительный шаг вперед. В последней гонке [в Сильверстоуне] сюрпризом стала форма McLaren. Да и в целом после перехода на новые правила уровень соперничества в Ф1 сильно вырос.
Если говорить про Карлоса Сайнса, то это тоже пилот уровня Фернандо. Но сравнивать их ни к чему. Испанским болельщикам можно просто радоваться за своих гонщиков, так как прежде у национального автоспорта никогда не было столь успешного периода».
Наконец, Серхио рассказал и о собственных планах – после сильного старта сезона многие говорили, что мексиканцу по силам поспорить за титул с партнером по Red Bull Максом Ферстаппеном, но действующий чемпион мира серией побед в последние месяцы снял все сомнения.
«В Формуле 1 значение имеет только положение в таблице после Абу-Даби, – заверил Перес. – Я сейчас второй в чемпионате, выиграл несколько гонок. Да, несколько уик-эндов сложились для меня неудачно, но я продолжаю борьбу и уверен, что смогу прибавить.
Моя цель – удержаться на второй строчке в чемпионате.
Впрочем, сейчас я думаю только о Гран При Венгрии. Мне важно как можно лучше провести гонки до летнего перерыва. Надеюсь, что в Будапеште я буду на подиуме».
Сейчас отрыв мексиканца от Алонсо в таблице личного зачета составляет 19 очков, еще на 16 отстает Льюис Хэмилтон.
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