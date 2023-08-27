«Хочу справедливости, а не денег». Масса рассказал, почему решил биться за титул 2008 года
В интервью Motorsport.com экс-пилот Ф1 объяснил свою позицию в разгорающемся вокруг событий 15-летней давности скандале
По ходу августовских каникул Формулы 1 Фелипе Масса через своих юристов направил руководству спорта и Международной автомобильной федерации официальное письмо. В нем бразилец предупредил, что готов обратиться в суд, если не увидит отклика на свои требования.
Суть претензий Массы проста: в 2008 году тогдашний босс Ф1 Берни Экклстоун не отменил итоги Гран При Сингапура, где Нельсон Пике подстроил аварию ради победы своего партнера по Renault Фернандо Алонсо. Все это привело к тому, что чемпионом в том сезоне стал Льюис Хэмилтон, переигравший Фелипе на одно очко.
В письме юристы Массы назвали его «жертвой заговора» и подчеркнули, что из-за нарушения спортивных правил тот потерял десятки миллионов евро.
В интервью нашим коллегам из бразильской редакции Motorsport.com Фелипе рассказал, чего хочет добиться, затевая столь глобальную историю, которая рискует стать серьезным прецедентом.
«Совершенно понятно, что вопрос можно будет считать закрытым только тогда, когда результат, по нашему мнению, будет соответствовать спортивной справедливости, – объяснил 42-летний Масса. – Именно поэтому решено было сформировать большую и сильную команду юристов. Я занялся этим ради спорта и хочу показать, что в нашем спорте нет места манипуляциям.
Я не гонюсь за деньгами. Мне важна спортивная справедливость. Потому, что бы люди ни писали про деньги, все совсем не так.
Безусловно, можно говорить о компенсациях. Скажем, я сам вкладываю в эту историю немалые суммы. Но затеял все это я не ради денег».
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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Масса добавил, что уверен как в своей правоте, так и в значимости всей этой истории.
«Я настроен очень оптимистично, – заверил бывший гонщик. – Совершенно понятно, что после всего того, что произошло в 2008 году в Сингапуре, ту гонку следовало исключить из зачета. Но сделано этого не было.
Никого так и не наказали, и все это категорически неприемлемо.
Важно, чтобы всем было известно о тех событиях – и чтобы люди понимали, что совершенные манипуляции прямо повлияли на исход чемпионата мира».
На прямой вопрос о том, в какой именно суд он намерен подавать жалобу, Фелипе ответил: «Пока мы не собираемся раскрывать этого».
До настоящего времени ни FIA, ни Ф1 никак не отреагировали на письмо Массы. Установленный стороной бразильца срок истекает 1 сентября.
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