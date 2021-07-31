Хладнокровный Хэм, угасший Риккардо. Герои и неудачники Венгрии

Герои

Льюис Хэмилтон

Что бы ни говорил сам Льюис, после Сильверстоуна он точно был под давлением. Все мы знаем, как сэр Хэмилтон следит за своей репутацией, и если его победу ставят под сомнение (а ее ставят), то он должен одержать новую – несомненную. И сегодня он сделал к ней явный шаг.

Льюис был лучшим и во втором сегменте на Medium, и в третьем на Soft. Он проехал сумасшедший круг и привез треть секунды Боттасу – больше было лишь два раза в сезоне. А под конец по-царски позволил себе поиграться с Ферстаппеном, лишая его времени на последнюю попытку. Хладнокровия Льюису точно не занимать!

Льюис Хэмилтон, Mercedes, Валттери Боттас, Mercedes Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Пьер Гасли

Субботняя магия Пьера в последнее время несколько поблекла. Да, он оставался среди лидеров и лишь в одной из шести последних квалификаций выпал из топ-6. В то же время, лишь в одной из них он забрался выше шестого места. А значит, Гасли утратил звание лучшего из остальных. Сегодня он его вернул.

Третий сегмент получился невероятно плотным: четвертое место от седьмого отделило 0,075 секунды. И в этой плотности Пьер справился идеально. Он пусть на мгновения, но обставил всех конкурентов-середняков, а заодно почти столкнулся со второго ряда Чеко Переса. Завтра у него будет еще один шанс – на старте.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Эстебан Окон

Еще один вернувший былую форму француз. Эстебан проиграл Фернандо Алонсо пять квалификаций подряд и его блеск начала сезона ощутимо померк. У Окона даже сразу вслед за Нандо квалифицироваться не получалось! Но сегодня он наконец вспомнил себя весеннего.

Форма Alpine, пожалуй, не позволяла претендовать на место выше восьмого (и то благодаря аварии Сайнса), и в этой ситуации Окон выжал максимум. Крайним усилием он вырвал шесть сотых у Алонсо и одну десятую у Феттеля, оставив двух чемпионов мира позади. Теперь посмотрим, как он отобьется от них в гонке.

Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Неудачники

Карлос Сайнс

После третьей тренировки казалось, что Ferrari сегодня способна бороться хотя бы с Боттасом и Пересом. В итоге Шарлю Леклеру до второго ряда не хватило семи сотых. А вот Сайнсу не хватило точности на входе в поворот.

Разбив машину в самом конце первого круга второго сегмента, испанец реально подставил Скудерию. На трассе, где она могла наносить McLaren удар, команда фактически потеряла одного бойца. Да, завтра у Карлоса наверняка будет альтернативная тактика, но прорваться с 15-й позиции на узкой венгерской трассе – задача похлеще квантовой физики.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Юки Цунода

Японец – явный претендент на звание худшего квалификационного бойца года. В сумме за 11 квалификаций он проиграл своему напарнику Пьеру Гасли уже 78 позиций. Да-да, среднее стартовое место француза – седьмое, Цуноды – 14-е.

Вдобавок, сегодня Юки провел худшую квалификацию сезона (не считая тех, где он сразу разбивался), проиграв Гасли больше секунды в первом сегменте. Как бы камикадзе не стал сбитым летчиком раньше, чем успеет взлететь.

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Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Motorsport Images

Даниэль Риккардо

И снова Дэн. Прорыв Сильверстоуна оказался ложным. Наступила полночь и болид McLaren вновь превратился в тыкву, которой австралиец никак не может управлять. Полсекунды отставания от Ландо Норриса во втором сегменте и 11-е место против третьего ряда у напарника.

Всего четыре человека ведут квалификационную дуэль в этом году хуже Риккардо: Перес, Цунода, Мазепин и Латифи. И вряд ли это та компания, на которую Дэн рассчитывал, переезжая в Уокинг в статусе звезды. Кажется, звезда все ближе к полному угасанию.