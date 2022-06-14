Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ferrari признала потерю мотора и турбины с машины Леклера Следующая / Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Хитрый ловкач». Хилл похвалил Алонсо за действия в Баку

Чемпиону мира 1996 года очень понравилось, как испанский гонщик Alpine использует все пути к успеху

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Хитрый ловкач». Хилл похвалил Алонсо за действия в Баку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В субботу на Гран При в Баку соперники раскритиковали Фернандо Алонсо, который на последних минутах квалификационного сегмента заехал в зону безопасности, вызвав появление желтых флагов и не позволив соперникам улучшить свое время. 

В отличие от участников чемпионата, экс-пилот и эксперт Дэймон Хилл оценил действия испанца совершенно иначе. 

«Мне нравится Фернандо, он очень хитрый и умный, – объяснил 61-летний Хилл в подкасте F1 Nation. – Алекс Элбон признал, что он очень здорово ведет свои игры. 

Фернандо использовал один из своих старых приемчиков. Да, он хитрый ловкач, но им можно лишь тайно восхищаться. Этот парень умеет поворачивать ситуации в свою пользу, при этом он делает это с такой обворожительной улыбкой (на фото). 

Кроме того, он быстр. Это не тот случай, когда у пилота уже перестало получаться, и он не привозит результат. Фернандо делает то, что требуется Alpine.

Как по мне, такого парня лучше иметь у себя в команде, чем среди соперников». 

Дэймон добавил, что Алонсо, которому в июле исполнится 41 год, явно не ощущает влияния возраста. 

«Кажется, он не чувствует усталости, да и с энтузиазмом у него порядок, – объяснил чемпион 1996 года. – Если сказать ему: "Мы тут выявили новую проблему", он тотчас включится в ее решение и почти наверняка найдет выход. 

Так что для топ-команд нынешней Ф1 остается актуальным вопрос, сколько еще всего он успеет наделать и как скоро, как было уже не раз, станет вмешиваться в управление компанией [Alpine] и политическими вопросами».

Финишировав седьмым в Баку, Алонсо заработал очки в третий раз подряд и занимает сейчас 11-е место в общем зачете чемпионата.   

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ferrari признала потерю мотора и турбины с машины Леклера
Предыдущая новость

Ferrari признала потерю мотора и турбины с машины Леклера
Следующая новость

Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?

Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ветеран Ф1 попросил Льюиса «не устраивать пантомиму»
Формула 1

Ветеран Ф1 попросил Льюиса «не устраивать пантомиму»

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил Гран При Азербайджана
Формула 1

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил

Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили Гран При Азербайджана
Формула 1

Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо сделал вид, что не понимает обвинений Элбона Гран При Азербайджана
Формула 1

Алонсо сделал вид, что не понимает обвинений Элбона

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо Гран При Азербайджана
Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам
Формула 1

Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам

Самое важное:

Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий
Формула 1 Формула 1

Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий

Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох
Формула 1 Формула 1

Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох

Глава ГП Голландии: Как Вольфу позволили называть Mercedes дерьмом?
Формула 1 Формула 1

Глава ГП Голландии: Как Вольфу позволили называть Mercedes дерьмом?

Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит
Формула 1 Формула 1

Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.