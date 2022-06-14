«Хитрый ловкач». Хилл похвалил Алонсо за действия в Баку

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В субботу на Гран При в Баку соперники раскритиковали Фернандо Алонсо, который на последних минутах квалификационного сегмента заехал в зону безопасности, вызвав появление желтых флагов и не позволив соперникам улучшить свое время.

В отличие от участников чемпионата, экс-пилот и эксперт Дэймон Хилл оценил действия испанца совершенно иначе.

«Мне нравится Фернандо, он очень хитрый и умный, – объяснил 61-летний Хилл в подкасте F1 Nation. – Алекс Элбон признал, что он очень здорово ведет свои игры.

Фернандо использовал один из своих старых приемчиков. Да, он хитрый ловкач, но им можно лишь тайно восхищаться. Этот парень умеет поворачивать ситуации в свою пользу, при этом он делает это с такой обворожительной улыбкой (на фото).

Кроме того, он быстр. Это не тот случай, когда у пилота уже перестало получаться, и он не привозит результат. Фернандо делает то, что требуется Alpine.

Как по мне, такого парня лучше иметь у себя в команде, чем среди соперников».

Дэймон добавил, что Алонсо, которому в июле исполнится 41 год, явно не ощущает влияния возраста.

«Кажется, он не чувствует усталости, да и с энтузиазмом у него порядок, – объяснил чемпион 1996 года. – Если сказать ему: "Мы тут выявили новую проблему", он тотчас включится в ее решение и почти наверняка найдет выход.

Так что для топ-команд нынешней Ф1 остается актуальным вопрос, сколько еще всего он успеет наделать и как скоро, как было уже не раз, станет вмешиваться в управление компанией [Alpine] и политическими вопросами».

Финишировав седьмым в Баку, Алонсо заработал очки в третий раз подряд и занимает сейчас 11-е место в общем зачете чемпионата.