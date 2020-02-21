Хитрую систему руления Mercedes запретят. Через год

Собственные источники Motorsport.com подтвердили информацию о том, что т.н. система двухмерного руления Mercedes не будет соответствовать одному из пунктов новых техтребований к автомобилям Ф1, которые вступят в силу через год.

Речь идет о пункте 10.5, в котором соответствующие формулировки прописаны достаточно четко. В этом пункте не только упомянуто требование, чтобы «изменение плоскости вращения управляемых колес производилось исключительно вследствие вращения рулевого колеса», но и указано, что поворот руля может выполнять только одну функцию. Именно последняя оговорка по сути и оставляет т.н. систему двухмерного руления Mercedes вне закона.

Система, названная командой DAS, изначально вызвала противоречивые мнения у соперников – хотя технический директор Mercedes Джеймс Эллисон вчера не раз заявлял, что активно консультировался с FIA по ходу разработки нового решения.

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