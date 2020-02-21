Хитрую систему руления Mercedes запретят. Через год
По информации источников Motorsport.com, использующаяся Mercedes на тестах система корректировки угла схождения передних колес не вписывается в технические требования Ф1, которые вступят в силу в 2021 году.
Собственные источники Motorsport.com подтвердили информацию о том, что т.н. система двухмерного руления Mercedes не будет соответствовать одному из пунктов новых техтребований к автомобилям Ф1, которые вступят в силу через год.
Речь идет о пункте 10.5, в котором соответствующие формулировки прописаны достаточно четко. В этом пункте не только упомянуто требование, чтобы «изменение плоскости вращения управляемых колес производилось исключительно вследствие вращения рулевого колеса», но и указано, что поворот руля может выполнять только одну функцию. Именно последняя оговорка по сути и оставляет т.н. систему двухмерного руления Mercedes вне закона.
Система, названная командой DAS, изначально вызвала противоречивые мнения у соперников – хотя технический директор Mercedes Джеймс Эллисон вчера не раз заявлял, что активно консультировался с FIA по ходу разработки нового решения.
Новость дополняется
Читайте также:
Предыдущая новость
«План на 10 лет». Хэмилтон раскрыл цели в переговорах с Mercedes
Следующая новость
Окон помирился с Ферстаппеном после аварии в 2018 году
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Хитрую систему руления Mercedes запретят. Через год
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
19:03
00:34
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты