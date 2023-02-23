Хитрость или ошибка? У Ferrari проявилась вмятина на носу машины
Тесты в Бахрейне только-только стартовали, а знатоки гоночной техники уже отметили очень странные деформации новой SF-23
Начало предсезонных заездов каждый год приносит какие-то интересные открытия. В прошлом году таким стала вертикальная раскачка машин, из прежних историй можно вспомнить систему регулировки положения передних колес Mercedes посредством вытягивания рулевой колонки и другие столь же необычные решения команд.
На этот раз внимание оказалось приковано к Ferrari. На кадрах трансляции было заметно, что в конце прямых в носовом обтекателе SF-23 образуется отчетливое углубление.
Возможно, в погоне за минимальным весом соответствующую панель просто сделали слишком тонкой и недостаточно прочной. Но также не исключено, что это какая-то хитрость департамента аэродинамики, который недавно возглавил Диего Тонди. Скажем, вмятина вполне может снижать лобовое сопротивление.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
После того, как у SF-23 обнаружили необычный воздуховод, допускать можно всякое. Носовой обтекатель является важным инструментом распределения воздушных потоков, потому, возможно, мы являемся свидетелями рождения новой тенденции.
Но законна ли такая история? Нет ли здесь признаков подвижного аэродинамического устройства? Слово за FIA, да и соперники наверняка поспешат высказаться…
Обновление: Ferrari подтвердила репортеру Sky Sports Теду Кравитцу, что вмятина стала результатом конструкторского просчета. Команда намерена оперативно – до конца тестов – доработать обтекатель, чтобы предотвратить подобное поведение панели в дальнейшем.
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