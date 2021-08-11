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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хилл выбрал идеального партнера по команде. Это действующий пилот

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Бывший чемпион мира остановился не на одном из лидеров Ф1

Хилл выбрал идеального партнера по команде. Это действующий пилот

Фернандо Алонсо стал звездой Гран При Венгрии благодаря своему сражению с Льюисом Хэмилтоном. Ветеран на Alpine смог десять кругов сдерживать семикратного чемпиона мира на Mercedes и с более свежими шинами.

Борьба Алонсо помогла его партнеру Эстебану Окону удержать победу в гонке, так как Хэмилтон потерял время с Фернандо и не успел догнать француза. А чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл назвал испанца идеальным партнером по команде в данный момент.

«Должен сказать, что сейчас Фернандо Алонсо возглавляет мой список идеальных партнеров, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Конечно, Эстебан Окон раздавал похвалы после победы в Венгрии и говорил, с каким прекрасным парнем он работает.

Когда Фернандо был намного моложе и невероятно быстр и боеспособен, с ним было потруднее работать. Но мы все живем, взрослеем и учимся. А вот зрелый Фернандо в моем списке был бы наверху».

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