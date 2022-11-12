Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами
По мнению чемпиона мира 1996 года, тактическая ошибка Ferrari в квалификации стала возможна в том числе потому, что гонщик промолчал в важный момент
В финале квалификации на «Интерлагосе» гонщикам пришлось проводить попытки на сырой трассе. Девять из них использовали для этого слики, а вот Шарлю Леклеру команда Ferrari поставила промежуточную резину, объяснив это прогнозом погоды – тот обещал скорый ливень.
В итоге монегаск даже не завершил быстрый круг и начнет субботний спринт десятым.
Сам гонщик остался очень разочарован действиями команды, а вот эксперт Sky Sports Дэймон Хилл объяснил, что Шарлю стоило бы не ругаться по радио, а еще до выезда из гаража поставить под сомнение выбор, сделанный тактическим штабом.
«Мы слышали, что его критические слова в радиоэфире, – объяснил победитель чемпионата 1996 года. – Но в действительности, часть ответственности в этом случае лежит на нем самом.
Возможно, команда не позволяет ему делать так, или у него самого не хватает смелости – но я отлично представляю, как Макс Ферстаппен [в такой же ситуации] точно спросил бы: "Парни, а что мы вообще творим?". Именно такие вещи делают гонщика лидером команды».
Хилл добавил: «Что вообще происходит с Ferrari? Разве за весь год кто-то взял на себя ответственность за все то, что совершает команда? В действительности, подобное очень огорчает, так как потенциал у них очень серьезный».
Летом Скудерия регулярно оказывалась под огнем критики за частые тактические ошибки в несложных ситуациях. К осень их число стало заметно меньше.
Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren
Расселл выиграл спринт в Сан-Паулу, Ферстаппен столкнулся с Сайнсом
Самое важное:
Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул
Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми переиграли соперников из Alpine всего на пять очков
Сезон WRC завершился дублем Hyundai в Японии
Корейский производитель огорчил Toyota в ее домашней гонке. Победителем гонки стал Тьерри Невилль
Почему Макс провел спринт на шинах Medium? Хорнер ответил
Глава Red Bull Racing озвучил причины выбора более жесткого состава для своего пилота
Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо
В общей сложности после субботней гонки вопросы возникли к шести гонщикам. Но реальный штраф получил лишь тот, кто и так пострадал едва ли не больше всех