Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами

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В финале квалификации на «Интерлагосе» гонщикам пришлось проводить попытки на сырой трассе. Девять из них использовали для этого слики, а вот Шарлю Леклеру команда Ferrari поставила промежуточную резину, объяснив это прогнозом погоды – тот обещал скорый ливень.

В итоге монегаск даже не завершил быстрый круг и начнет субботний спринт десятым.

Сам гонщик остался очень разочарован действиями команды, а вот эксперт Sky Sports Дэймон Хилл объяснил, что Шарлю стоило бы не ругаться по радио, а еще до выезда из гаража поставить под сомнение выбор, сделанный тактическим штабом.

«Мы слышали, что его критические слова в радиоэфире, – объяснил победитель чемпионата 1996 года. – Но в действительности, часть ответственности в этом случае лежит на нем самом.

Возможно, команда не позволяет ему делать так, или у него самого не хватает смелости – но я отлично представляю, как Макс Ферстаппен [в такой же ситуации] точно спросил бы: "Парни, а что мы вообще творим?". Именно такие вещи делают гонщика лидером команды».

Хилл добавил: «Что вообще происходит с Ferrari? Разве за весь год кто-то взял на себя ответственность за все то, что совершает команда? В действительности, подобное очень огорчает, так как потенциал у них очень серьезный».

Летом Скудерия регулярно оказывалась под огнем критики за частые тактические ошибки в несложных ситуациях. К осень их число стало заметно меньше.