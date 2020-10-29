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Формула 1 / Новость

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

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Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Автор:
, Ответственный редактор

Чемпион мира 1996 года прямо сказал, что достижения весомы лишь тогда, когда даются в сражении с сильными соперниками

Льюис Хэмилтон с 2014 года выигрывает не меньше девяти Гран При за сезон – за рулем Mercedes с гибридным мотором британец превзошел все рекорды Ф1 и явно не собирается останавливать на нынешних шести чемпионских титулах. 

Однако не все оценивают достижения гонщика исключительно с восторженных позиций. Победитель чемпионата-96 Дэймон Хилл уверен, что оценивать любые рекорды следует с позиции того, насколько непросто было их добиться. 

Гонщик откровенно признал, что у Mercedes нет соперников в нынешней Формуле 1, что не требует от Хэмилтона полной самоотдачи на пути к победам. 

«Существует риск, что достижения Льюиса будут соизмеряться с возможностями его соперников, – пояснил Хилл в интервью агентству PA. – Ему приходилось всерьез сражаться с Нико Росбергом, и как правило Льюис брал верх. Валттери [Боттас] делает хорошую работу, но не в силах поддерживать темп Льюиса в гонках. 

Mercedes полностью доминирует в нынешнюю эру, потому кто-то еще не в силах бросить Льюису вызов.

Он громит всех, но нам не хватает возможностей увидеть его лучшие качества. Ведь ты видишь талант гонщика только тогда, когда тот вынужден сражаться изо всех сил. Нельзя снова и снова призывать всех взглянуть на одно и то же платье короля».

 

60-летний экс-пилот продолжил: «Люди хотели видеть в одной команде Айртона Сенну с Аленом Простом или Найджела Мэнселла с Нельсоном Пике. Сейчас они хотят увидеть напарникам Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Это вариант боксерского поединка в Ф1.

Если уж невозможно сделать так, что все команды равны, надо, чтобы сильнейшие гонщики выступали вместе и создавали нам шоу. Но сейчас команды боятся сажать за руль двух звезд одновременно. 

Значит, нужно создать систему, которая позволяла бы Mercedes сделать напарником Льюиса любого гонщика. Скажем, Макс финишировал в чемпионате вторым – и должен получить право перейти в Mercedes. Может, к этому стоит привлечь болельщиков, учитывая уровень их интереса к такому поединку.  

Здесь требуется воображение и общая оценка ситуации. Нельзя, чтобы команды просто удерживали своих гонщиков».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Дэймон Хилл
Автор Александр Кабановский

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