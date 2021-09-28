Хилл раскритиковал Боттаса: Он не гонялся
Чемпиона Формулы 1 удивила покорность, с которой пилот Mercedes пропустил главного соперника при обгоне
В Гран При России Валттери Боттас и Макс Ферстаппен стартовали с конца решетки, при этом финский гонщик был впереди. Оба начали прорываться, однако Ферстаппен вскоре без видимой борьбы обогнал пилота Mercedes, а после чуть менее уверенно опередил и Пьера Гасли на AlphaTauri.
Боттас в свою очередь застрял за Гасли на 30 кругов и смог стать пятым на финише только благодаря удачно подобранному моменту смены резины на промежуточную, когда в конце гонки начался дождь. Но и Ферстаппен успел вовремя сменить резину, в результате чего стал вторым.
Бывший чемпион Формулы 1, а ныне комментатор телеканала Sky F1 Дэймон Хилл остался крайне разочарован такой гонкой Боттаса.
«Нельзя закрыть глаза на тот факт, что парень, стартовавший позади, стал вторым, а твой напарник выиграл гонку, – заявил Хилл. – От Валттери я как минимум ожидал того, что он постарается побороться с Максом Ферстаппеном и не дать себя так просто обогнать. Но он просто пропустил соперника.
Может он хотел избежать инцидента? Но выглядело это совершенно непохоже на то, чтобы он гонялся. Он просто сделал Максу подарок».
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