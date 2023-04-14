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Хилл призвал Формулу 1 не игнорировать жалобы Ферстаппена

Макс уже не раз говорил, что ему не нравятся спринты. Дэймон считает, что спорту важно слышать эти слова

Бьорн Смит
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Хилл призвал Формулу 1 не игнорировать жалобы Ферстаппена
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Короткие субботние гонки появились в Ф1 в 2021 году – в нынешнем сезоне они пройдут уже на шести Гран При, в том числе в Баку в конце апреля. Такой формат получил в целом позитивную оценку как у болельщиков, так и в паддоке. 

Впрочем, были и те, кто остался не в восторге от новой идеи. В частности, Макс Ферстаппен раскритиковал ее, объяснив прошлой осенью, что «от спринта не те ощущения».

На недавнем этапе в Мельбурне действующий чемпион подтвердил, что сохранил прежние взгляды. «Надеюсь, изменений в спорте будет не так много, иначе я не задержусь здесь надолго, – сказал он. – Я точно не фанат всего этого. Если увлекаться такими вещами, уик-энд станет слишком насыщенным. 

У нас и так очень много гонок. Мне не кажется, что это правильный путь. Скоро их станет 24 или 25. И как по мне, добавлять еще больше [за счет спринтов] ни к чему. Мне это не нравится».

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В подкасте для Sky Sports эти слова голландца прокомментировал обладатель титула 1996 года Дэймон Хилл. По его словам, спорту важно отнестись к мнению своей звезды с должным вниманием. 

«Слышать от Макса о возможности ухода довольно странно, не правда ли? – объяснил британец. – Мне кажется, любому гонщику очень важно получать удовольствие от того, что он делает. В случае с Максом похоже, что он испытывает такие ощущения не всегда. А если любви к делу нет, оно становится обузой».

Дэймон добавил: «Как я полагаю, часть Макса не хочет тратить время на вещи, которые были изобретены лишь ради фактора новизны. Такой уж он человек. 

Вполне могу себе представить, как он говорит сам себе: "Я приехал сюда, чтобы выиграть Гран При. Мне нужна только та гонка, которая что-то значит. Я не хочу побеждать в тех, что имеют половинную ценность. Зачем они вообще? Чтобы включать их в резюме?".

По нему очень явно видно, что победы в спринтах его совершенно не привлекают».

На настоящий момент Ф1 провела шесть спринтов. Ферстаппен выиграл три из них – самый первый в Сильверстоуне-21, а также в Имоле и Шпильберге в прошлом сезоне.

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