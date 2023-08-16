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Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее

По мнению чемпиона мира 1996 года, надо прописать в правилах обязательное условие использования по воскресеньям не двух, как сейчас, а всех трех составов резины

Александр Кабановский
Автор:
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Сейчас компания Pirelli привозит на каждый Гран При по три состава сликов – мягкий Soft, средний Medium и жесткий Hard. Команды вправе сами решать, как и когда использовать их по ходу уик-энда, но в гонке – если условия остаются сухими – каждый пилот обязан проехать на двух различных составах. 

Это правило вносит в гонки тактическое разнообразие, однако в последнее время доминирующей в Ф1 остается тактическая схема с единственным пит-стопом. Сильнейший пилот 1996 года Дэймон Хилл предложил собственный план, как добавить гонкам зрелищности. По его мнению, надо обязать команды задействовать на воскресной дистанции все три состава, чтобы гарантировать как минимум две остановки на пит-лейне для каждого гонщика. 

«Думаю, это отлично подойдет, если мы хотим добавить зрелищности и сложности, – объяснил 62-летний британец в подкасте F1 Nation. – Почему бы нет? Как по мне, это отличная идея. 

Я знаю, что ее уже обсуждали прежде как способ отказаться от единственного пит-стопа. 

Вспомните недавнюю гонку в Бельгии: в какой-то момент Макс [Ферстаппен] и Льюис [Хэмилтон] создали такие отрывы от преследователей, что могли заехать за свежим комплектом шин для лучшего круга, не потеряв позицию.

Прежде такой прием считался несерьезным, но сейчас команды поняли его важность. Чтобы добиться этой возможности, они используют тактику с одним пит-стопом. 

Если надо будет использовать все три состава – им будет сложнее. Потому это, пожалуй, хорошая идея».

Он добавил: «Вспомните дождевые гонки, когда сложно что-то предсказать. Они всегда интереснее. Людям нравится, когда не знаешь, что будет дальше. 

Но драма не должна быть искусственной. Так почему бы не попробовать [идею с тремя составами]? 

Шин у них все равно в достатке, так что давайте будем их использовать. Особенно интересно будет там, где состава Soft хватит лишь на несколько кругов».

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Дэймон Хилл

Фото: JEP / Motorsport Images

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