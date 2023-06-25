Предыдущая / СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу
Формула 1 Новость

Хилл придумал, как Aston сможет взять Леклера, не увольняя Стролла

Дэймон нашел гениальное решение – заплатить Фернандо Алонсо достаточно, чтобы тот ушел из команды

Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

В последнее время будущее Шарля Леклера остается одной из самых интересных тем на трансферном рынке Ф1. Монегаск с 2019 года выступает за Ferrari, но команда идет от одного поражения к другому, и если не считать начального отрезка сезона-2022, у Шарля ни разу не было по-настоящему быстрой машины. 

Контракт гонщика действует до конца 2024-го, но в паддоке гуляет множество слухов, что Леклер не станет продлевать его – а то и вовсе уйдет из Маранелло досрочно. 

Масла в огонь подлил тот факт, что недавно лидер Скудерии подписался в социальных сетях на Aston Martin – учитывая форму «зеленых», многие заключили об интересе Шарля к команде. 

Читайте также:

При этом сейчас за Aston выступают Фернандо Алонсо, который в нынешнем сезоне переживает ренессанс карьеры и почти не пропускает церемонии подиума, и сын владельца Лэнс Стролл. Сомнительно, что ради Леклера команда легко откажется от кого-то из них. 

Таблоид Express Sport попросил прокомментировать эту ситуацию чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла. 

«Какие варианты есть сейчас у Леклера? По сути, никаких, – ответил 62-летний британец. – Думаю, он всерьез смотрит в сторону Aston Martin, но у Фернандо с ними двухлетний контракт. 

Возможно, если заплатить Алонсо достаточно, он согласится освободить место. Но мне кажется, ему не очень-то хочется терять такую возможность сражаться среди лидеров».

Контракт испанского чемпиона мира с AMR также подписан до 2024 года, при этом инсайдеры говорят об опционе еще на один сезон. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу
Больше от
Эзель Тан
Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Формула 1

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта

По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта

Формула 1

По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

Формула 1
Гран При Испании

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Формула 1
Гран При Канады

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Формула 1
Гран При Канады

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Формула 1

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull

«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull

Формула 1
Гран При Канады

«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull «Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Формула 1
Гран При Канады

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной «Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Самое важное:

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

F1 Формула 1

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

MGP MotoGP
Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP

Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Нидерландов

Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

WRC WRC
Ралли Кения

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.