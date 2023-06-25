Хилл придумал, как Aston сможет взять Леклера, не увольняя Стролла
Дэймон нашел гениальное решение – заплатить Фернандо Алонсо достаточно, чтобы тот ушел из команды
В последнее время будущее Шарля Леклера остается одной из самых интересных тем на трансферном рынке Ф1. Монегаск с 2019 года выступает за Ferrari, но команда идет от одного поражения к другому, и если не считать начального отрезка сезона-2022, у Шарля ни разу не было по-настоящему быстрой машины.
Контракт гонщика действует до конца 2024-го, но в паддоке гуляет множество слухов, что Леклер не станет продлевать его – а то и вовсе уйдет из Маранелло досрочно.
Масла в огонь подлил тот факт, что недавно лидер Скудерии подписался в социальных сетях на Aston Martin – учитывая форму «зеленых», многие заключили об интересе Шарля к команде.
При этом сейчас за Aston выступают Фернандо Алонсо, который в нынешнем сезоне переживает ренессанс карьеры и почти не пропускает церемонии подиума, и сын владельца Лэнс Стролл. Сомнительно, что ради Леклера команда легко откажется от кого-то из них.
Таблоид Express Sport попросил прокомментировать эту ситуацию чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла.
«Какие варианты есть сейчас у Леклера? По сути, никаких, – ответил 62-летний британец. – Думаю, он всерьез смотрит в сторону Aston Martin, но у Фернандо с ними двухлетний контракт.
Возможно, если заплатить Алонсо достаточно, он согласится освободить место. Но мне кажется, ему не очень-то хочется терять такую возможность сражаться среди лидеров».
Контракт испанского чемпиона мира с AMR также подписан до 2024 года, при этом инсайдеры говорят об опционе еще на один сезон.
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