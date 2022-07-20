Хилл предсказал дубль Mercedes во Франции

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В 11 Гран При первой половины нынешнего чемпионата Ф1 пилоты Mercedes регулярно поднимались на подиум, но ни Льюису Хэмилтону, ни Джорджу Расселлу пока не удалось финишировать выше третьей позиции.

В Кубке конструкторов команда тоже значительно отстает от лидеров из Red Bull и Ferrari. Несмотря на это, экс-пилот и эксперт Дэймон Хилл допустил, что предстоящий этап на трассе Поля Рикара станет для Mercedes не просто самым успешным со старте чемпионата.

Британец спрогнозировал, что гонщикам команды из Брэкли по силам занять две первых строчки в итоговом протоколе гонки – причем предложил весьма интересный сценарий, который позволит этого добиться.

«Я рассчитываю на [победу] Льюиса Хэмилтона, – заявил британец в подкасте F1 Nation. – Думаю, в гонке будет авария. Мы уже не раз говорили об их [Макса Ферстаппена и Шарля Леклера] непростых отношениях.

Я считаю, первый поворот на этой трассе очень непростой, он чем-то похож на шикану. Скажем, Шарль может остаться там без переднего крыла, а Макс – проколоть колесо. Или что-то в этом духе.

Также Mercedes, может быть, сумеет удивить и чистым темпом. Мне кажется, в этом году в гоночных условиях Льюис несколько раз был очень быстр. Пожалуй, мой прогноз таков: Льюис первый, Джордж – второй, Карлос Сайнс – третий».

Ранее Шарль Леклер Рассказал, что они с Максом «повзрослели» и научились соперничать на трассах без аварий. Хэмилтон не выигрывал в Ф1 с декабря 2021 года – уже 12 Гран При.