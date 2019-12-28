Хилл посоветовал Уильямс уволиться
Чемпион мира 1996 года дал свою оценку главным событиям Формулы 1 в минувшем сезоне.
Издание Motorsport Magazine сделало блиц-интервью с чемпионом Формулы 1 1996 года Дэймоном Хиллом, который выиграл свой титул с командой Williams. На вопрос о том, что бы он сделал на месте нынешнего руководства Williams после разгромного сезона, британец ответил, что выгнал бы себя с работы. Фактически главой коллектива сейчас является Клэр Уильямс, дочка основателя команды Фрэнка Уильямса.
По словам Хилла, сезон в целом ему запомнился доминированием Mercedes. При этом лучшим выступлением он считает победу Шарля Леклера в Монце, которую Хилл назвал «примером чистой поэзии в Ф1». Самой яркой гонкой, по мнению британца, стал Гран При Бразилии.
Из пилотов Дэймона больше всего разочаровал Роберт Кубица, а вопрос о том, какая команда огорчила его больше всего, бывший гонщик отвечать отказался.
Хилл похвалил новых руководителей Формулы 1, но признался, что скучает по Берни Экклстоуну. А на вопрос о регламенте 2021 года бывший чемпион ответил: «По крайней мере, они старались, а там посмотрим».
В качестве новичка года Хилл выбрал своего соотечественника Ландо Норриса. Предсказать чемпиона 2020 он отказался, а о Льюисе Хэмилтоне высказался весьма хвалебно: «Он максимально близок к совершенству, но, к счастью, пока остается человеком».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дэймон Хилл
|Автор
|Сергей Иванов
Хилл посоветовал Уильямс уволиться
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