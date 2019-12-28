Хилл посоветовал Уильямс уволиться

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
298 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
319 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
333 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хилл посоветовал Уильямс уволиться

Поделились
Комментарии
Хилл посоветовал Уильямс уволиться
Автор:
, Редактор
28 дек. 2019 г., 19:00

Чемпион мира 1996 года дал свою оценку главным событиям Формулы 1 в минувшем сезоне.

Издание Motorsport Magazine сделало блиц-интервью с чемпионом Формулы 1 1996 года Дэймоном Хиллом, который выиграл свой титул с командой Williams. На вопрос о том, что бы он сделал на месте нынешнего руководства Williams после разгромного сезона, британец ответил, что выгнал бы себя с работы. Фактически главой коллектива сейчас является Клэр Уильямс, дочка основателя команды Фрэнка Уильямса.

По словам Хилла, сезон в целом ему запомнился доминированием Mercedes. При этом лучшим выступлением он считает победу Шарля Леклера в Монце, которую Хилл назвал «примером чистой поэзии в Ф1». Самой яркой гонкой, по мнению британца, стал Гран При Бразилии.

Из пилотов Дэймона больше всего разочаровал Роберт Кубица, а вопрос о том, какая команда огорчила его больше всего, бывший гонщик отвечать отказался.

Хилл похвалил новых руководителей Формулы 1, но признался, что скучает по Берни Экклстоуну. А на вопрос о регламенте 2021 года бывший чемпион ответил: «По крайней мере, они старались, а там посмотрим».

В качестве новичка года Хилл выбрал своего соотечественника Ландо Норриса. Предсказать чемпиона 2020 он отказался, а о Льюисе Хэмилтоне высказался весьма хвалебно: «Он максимально близок к совершенству, но, к счастью, пока остается человеком».

Читайте также:

Следующая новость
Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Предыдущая новость

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэймон Хилл
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

2
Формула 1

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

3
Формула 1

Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

4
Формула 1

Хилл посоветовал Уильямс уволиться

24мин
5
Формула 1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Хилл посоветовал Уильямс уволиться
F1

Хилл посоветовал Уильямс уволиться

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1
F1

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
F1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году
F1

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
F1

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.