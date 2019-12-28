Хилл посоветовал Уильямс уволиться

Издание Motorsport Magazine сделало блиц-интервью с чемпионом Формулы 1 1996 года Дэймоном Хиллом, который выиграл свой титул с командой Williams. На вопрос о том, что бы он сделал на месте нынешнего руководства Williams после разгромного сезона, британец ответил, что выгнал бы себя с работы. Фактически главой коллектива сейчас является Клэр Уильямс, дочка основателя команды Фрэнка Уильямса.

По словам Хилла, сезон в целом ему запомнился доминированием Mercedes. При этом лучшим выступлением он считает победу Шарля Леклера в Монце, которую Хилл назвал «примером чистой поэзии в Ф1». Самой яркой гонкой, по мнению британца, стал Гран При Бразилии.

Из пилотов Дэймона больше всего разочаровал Роберт Кубица, а вопрос о том, какая команда огорчила его больше всего, бывший гонщик отвечать отказался.

Хилл похвалил новых руководителей Формулы 1, но признался, что скучает по Берни Экклстоуну. А на вопрос о регламенте 2021 года бывший чемпион ответил: «По крайней мере, они старались, а там посмотрим».

В качестве новичка года Хилл выбрал своего соотечественника Ландо Норриса. Предсказать чемпиона 2020 он отказался, а о Льюисе Хэмилтоне высказался весьма хвалебно: «Он максимально близок к совершенству, но, к счастью, пока остается человеком».