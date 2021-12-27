Хилл посоветовал Расселлу, как вести себя с Хэмилтоном

Джордж Расселл готовиться начать свой первый сезон в составе Mercedes – 23-летний пилот пригласил приглашение в чемпионскую команду, заняв в ней место Валттери Боттаса.

Британец уже показал свою реальную скорость в «младших» формульных сериях по ходу единственного Гран При с Mercedes в конце 2020 года, однако теперь ему предстоит соперничать внутри одной команды с самым успешным гонщиком Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном, который, кроме того, будет обозлен из-за поражения от Макса Ферстаппена в 2021-м.

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл выразил мнение, что поклонников Ф1 ждет очень зрелищная дуэль, однако Расселлу надо верно выстроить свою линию поведения.

«Думаю, смотреть за этим будет невероятно интересно, – сказал Хилл изданию Express Sport. – Уверен, что Льюис захочет посодействовать Джорджу, иначе просто быть не может.

Полагаю, Льюис прекрасно отдает себе отчет, что его собственная карьера завершится раньше [чем у Расселла], потому захочет внести свой вклад и дать Джорджу дополнительный импульс, что будет тому полезно.

Вопрос теперь в том, как подойдет к этой ситуации сам Джордж. Ведь в подобном положении можно подумать: "Вот он, мой главный враг, и я обязательно должен побить его".

Такой подход может оказаться не самым разумным, особенно когда речь о Льюисе. Тут надо учитывать перспективу на будущее. И мне, как и остальным, будет интересно увидеть развитие этой истории».

Очень похожую точку зрения высказал и другой британский чемпион, Дженсон Баттон.

«Ему нужно избежать слишком сильного давления на себя самого, – сказал экс-пилот, рассуждая о действиях Расселла. – Он не может позволить себе мысль: "Я просто сяду в машину и сразу обгоню Льюиса".

Он должен действовать планомерно, иначе сам себе выстрелит в ногу. Когда ты соперничаешь с Льюисом, нельзя быть излишне уверенным в себе».

Дженсон стал первым пилотом с истории Ф1, сумевшим опередить Хэмилтона в одной команде – когда оба выступали за McLaren в 2011 году.

Джордж Расселл, Mercedes Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images