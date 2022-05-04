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Проиграв старт в главной гонке четвертого этапа, Леклер большую часть дистанции пытался угнаться за Пересом, но не добился успеха. Незадолго до финиша пилот Ferrari закрутился в «эске» и потерял даже третье место, а с ним и важные очки.

Комментируя выступление монегаска в подкасте F1 Nation, победитель 22 Гран При Дэймон Хилл пожурил лидера нынешнего сезона: «Шарль верно сказал, что пожадничал: он попробовал провести маневр, который был слишком уж амбициозным.

Я смотрел эту гонку дома, и в тот момент, когда он только начал входить в тот поворот, едва не схватил свою жену [Джорджи] за ногу.

Они показывали план с бортовой камеры, он только начал входить, а я уже все понял. Даже не будучи в машине, я увидел, что все неправильно. И только я подумал "Это не может сработать", как – бац! – он улетел с трассы».

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Red Bull Content Pool

Хилл продолжил: «Он наверняка подумал, что перескочит тот поребрик, но это было слишком самонадеянно. Причем все это произошло в по-настоящему важный момент. Таких вещей нужно избегать всеми силами. Поспешные маневры вроде этого просто нельзя себе позволять.

Взгляните на Серхио: он действует безопасно. Он быстр, но всегда держит все под контролем. Я не могу вспомнить, чтобы он совершил что-то необдуманное. И он по-настоящему хорош».

Дэймон Хилл провел в Формуле восемь сезонов, завоевав титул чемпиона в 1996 году.