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Хилл: Перес может быть для Red Bull не менее важен, чем Ферстаппен

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Хилл: Перес может быть для Red Bull не менее важен, чем Ферстаппен
Автор:
, Главный редактор

Экс-чемпион мира Ф1 призвал австрийскую команду не игнорировать советы мексиканца

Серхио Перес, который недавно подписал контракт с командой Red Bull на выступления в следующем сезоне, является одним из пяти наиболее опытных действующих пилотов Формулы 1 – сейчас на его счету 191 Гран При. И по мнению экс-чемпиона Ф1 Деймона Хилла, для австрийской команды было бы большой ошибкой недооценивать опыт мексиканца.

«Конечно, быть напарником Ферстаппена – не самый простой вариант, – заявил британец во время выступления в подкасте In The Pink, который ведет журналист Sky Sports Натали Пинкем. – Но я считаю, что Серхио – не только более опытный, но и более зрелый. И он прекрасно понимает, в какой ситуации окажется.

Ситуация в Red Bull сложна прежде всего для молодого пилота. Для Серхио же на Red Bull жизнь не заканчивается – и это обеспечит ему весьма сильные позиции в команде. И команде придется прислушиваться к его мнению. Он ведь гораздо более опытен, чем Ферстаппен – об этом не стоит забывать.

Иногда пилот так талантлив, что он может сделать быстрой практически любую машину. Но это вовсе не значит, что такой пилот всегда правильно поймет любой автомобиль, что он всегда прав в вопросах выбора настроек. И если он двинулся в неверном направлении, хорошо бы иметь опытного гонщика, который сможет все подкорректировать».

Впрочем, стоит отметить, что Ферстаппена тоже сложно назвать неопытным пилотом: в настоящий момент на счету голландца уже 6 сезонов в Ф1 и 119 Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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