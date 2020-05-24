Хилл объяснил разницу между Хэмилтоном и Боттасом
По мнению экс-чемпиона, Льюис стоит 40 млн долларов в год
Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы 1, получая не менее 40 млн долларов в год. Он также признан самым богатым британским спортсменом на данный момент, опережая звезд футбола и бокса.
По слухам, в условиях кризиса Mercedes не готов предложить Хэмилтону новый контракт с прежними финансовыми условиями. Однако по мнению чемпиона мира 1996 года Деймона Хилла, Хэмилтон своих денег стоит.
«Можно спросить, стоят ли своих денег Лионель Месси и Криштиану Роналду? – цитирует Хилла Standard. – Большинство скажет, что да. Качество стоит дорого, а Хэмилтон – это разница между победой в чемпионате и ее отсутствием. При прочих равных он выиграет для вас титул. Так какова его цена?
Не уверен, что Валттери Боттас взял бы титул, если бы Mercedes полагался на него. Вот в чем ценность Льюиса».
За семь лет в Mercedes Хэмилтон завоевал пять чемпионских титулов. Его контракт с командой истекает в конце этого года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин