Хилл объяснил разницу между Хэмилтоном и Боттасом

Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы 1, получая не менее 40 млн долларов в год. Он также признан самым богатым британским спортсменом на данный момент, опережая звезд футбола и бокса.

По слухам, в условиях кризиса Mercedes не готов предложить Хэмилтону новый контракт с прежними финансовыми условиями. Однако по мнению чемпиона мира 1996 года Деймона Хилла, Хэмилтон своих денег стоит.

«Можно спросить, стоят ли своих денег Лионель Месси и Криштиану Роналду? – цитирует Хилла Standard. – Большинство скажет, что да. Качество стоит дорого, а Хэмилтон – это разница между победой в чемпионате и ее отсутствием. При прочих равных он выиграет для вас титул. Так какова его цена?

Не уверен, что Валттери Боттас взял бы титул, если бы Mercedes полагался на него. Вот в чем ценность Льюиса».

За семь лет в Mercedes Хэмилтон завоевал пять чемпионских титулов. Его контракт с командой истекает в конце этого года.