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Формула 1 / Новость

Хилл объяснил разницу между Хэмилтоном и Боттасом

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Хилл объяснил разницу между Хэмилтоном и Боттасом
Автор:
, редактор
24 мая 2020 г., 18:20

По мнению экс-чемпиона, Льюис стоит 40 млн долларов в год

Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы 1, получая не менее 40 млн долларов в год. Он также признан самым богатым британским спортсменом на данный момент, опережая звезд футбола и бокса. 

По слухам, в условиях кризиса Mercedes не готов предложить Хэмилтону новый контракт с прежними финансовыми условиями. Однако по мнению чемпиона мира 1996 года Деймона Хилла, Хэмилтон своих денег стоит.

«Можно спросить, стоят ли своих денег Лионель Месси и Криштиану Роналду? – цитирует Хилла Standard. – Большинство скажет, что да. Качество стоит дорого, а Хэмилтон – это разница между победой в чемпионате и ее отсутствием. При прочих равных он выиграет для вас титул. Так какова его цена? 

Не уверен, что Валттери Боттас взял бы титул, если бы Mercedes полагался на него. Вот в чем ценность Льюиса».

За семь лет в Mercedes Хэмилтон завоевал пять чемпионских титулов. Его контракт с командой истекает в конце этого года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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